Подробности плана реконструкции Вантового моста: почём ремонт?

Рижская дума выбрала победителем закупки объединение фирм, выступивших под общим названием «Vanšu tilts». В него входят: SIA «Hanza Construction Group», SIA «Tilts», SIA «Бюро проектирования искусственных сооружений Балтии „Vektors T“».

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») подчёркивает, что на этот раз предложение оказалось существенно выгоднее.

«Сумма нового договора — 69,8 млн евро, тогда как в прошлом году единственное поданное предложение составляло почти 100 млн евро, из-за чего закупку пришлось остановить», — напомнил председатель думы.

LETA уже сообщала, что на конкурс по реконструкции моста заявились два претендента:

Объединение «Vanšu tilts» предложило цену 69 802 998 евро.

Объединение «BBVA» (SIA «Baltijas būve», SIA «Abora», латвийско-литовское совместное предприятие SIA «Viadukts» и полное товарищество «3A») предложило выполнить работы за 70 327 026 евро.

Первый конкурс на реконструкцию Вантового моста, проведённый в прошлом году, был прекращён, поскольку заявился только один участник, чьё предложение значительно превышало финансовые возможности Рижской думы. Учитывая результаты первого конкурса, требования открытого тендера были пересмотрены и уточнены, чтобы привлечь больше участников и обеспечить большую конкуренцию.

Реконструкция Вантового моста будет реализована по методу «проектируй и строй» (design & build): один подрядчик выполняет как разработку проекта, так и строительные работы, что гарантирует единый подход, согласованность и ответственность на протяжении всего срока действия договора.

Общий срок выполнения договора — до 36 месяцев, из них: до 12 месяцев — на проектирование,

до 24 месяцев — на строительные работы.