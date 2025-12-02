Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Подробности плана реконструкции Вантового моста: почём ремонт?

Редакция PRESS 2 декабря, 2025 16:01

Новости Латвии 0 комментариев

Реконструкция Вантового моста обойдется налогоплательщикам в 69 802 998 евро, свидетельствует информация, опубликованная в сайте Системы электронных закупок.

Рижская дума выбрала победителем закупки объединение фирм, выступивших под общим названием «Vanšu tilts». В него входят: SIA «Hanza Construction Group», SIA «Tilts», SIA «Бюро проектирования искусственных сооружений Балтии „Vektors T“».

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») подчёркивает, что на этот раз предложение оказалось существенно выгоднее.

«Сумма нового договора — 69,8 млн евро, тогда как в прошлом году единственное поданное предложение составляло почти 100 млн евро, из-за чего закупку пришлось остановить», — напомнил председатель думы.

LETA уже сообщала, что на конкурс по реконструкции моста заявились два претендента:

Объединение «Vanšu tilts» предложило цену 69 802 998 евро.

Объединение «BBVA» (SIA «Baltijas būve», SIA «Abora», латвийско-литовское совместное предприятие SIA «Viadukts» и полное товарищество «3A») предложило выполнить работы за 70 327 026 евро.

Первый конкурс на реконструкцию Вантового моста, проведённый в прошлом году, был прекращён, поскольку заявился только один участник, чьё предложение значительно превышало финансовые возможности Рижской думы. Учитывая результаты первого конкурса, требования открытого тендера были пересмотрены и уточнены, чтобы привлечь больше участников и обеспечить большую конкуренцию.

Реконструкция Вантового моста будет реализована по методу «проектируй и строй» (design & build): один подрядчик выполняет как разработку проекта, так и строительные работы, что гарантирует единый подход, согласованность и ответственность на протяжении всего срока действия договора.

Общий срок выполнения договора — до 36 месяцев, из них: до 12 месяцев — на проектирование,
до 24 месяцев — на строительные работы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать