Подарок от бабушки изменил жизнь: 250 тысяч евро на Рождество (4)

Редакция PRESS 19 января, 2026 08:56

Важно 4 комментариев

Рождественский подарок от бабушки принёс 18-летнему жителю Алуксне выигрыш в размере 250 000 евро. Счастливый лотерейный билет оказался билетом рождественской лотереи и был приобретён в магазине Mājai un Dārzam в Алуксне.

Как рассказал победитель, в семье было решено подарить друг другу лотерейные билеты. У каждого оказался свой билет с разным результатом. Стирая билет, подаренный бабушкой, молодой человек сначала решил, что он пустой, однако при повторном взгляде заметил три символа подарков, означающие главный выигрыш.

Выигрыш был зафиксирован ещё в конце прошлого года, однако оформление приза в офисе Latvijas Loto состоялось уже в начале этого года. По словам победителя, первоначальные эмоции были настолько сильными, что он закричал и напугал находившихся рядом членов семьи.

Бабушка победителя отнеслась к произошедшему спокойно, отметив, что у неё «счастливая рука». Радость от выигрыша охватила всю семью.

О конкретных планах на использование средств молодой человек пока не говорит. Он сообщил, что решения будут приниматься совместно с близкими. Известно, что победитель является студентом и увлекается шахматами.

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию? (4)

Новости Латвии 11:41

Новости Латвии 4 комментариев

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов (4)

Важно 11:34

Важно 4 комментариев

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда (4)

Мир 11:31

Мир 4 комментариев

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее (4)

Новости Латвии 11:24

Новости Латвии 4 комментариев

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам (4)

Важно 11:13

Важно 4 комментариев

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США (4)

Мир 11:03

Мир 4 комментариев

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит? (4)

Важно 10:59

Важно 4 комментариев

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

