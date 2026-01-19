Как рассказал победитель, в семье было решено подарить друг другу лотерейные билеты. У каждого оказался свой билет с разным результатом. Стирая билет, подаренный бабушкой, молодой человек сначала решил, что он пустой, однако при повторном взгляде заметил три символа подарков, означающие главный выигрыш.

Выигрыш был зафиксирован ещё в конце прошлого года, однако оформление приза в офисе Latvijas Loto состоялось уже в начале этого года. По словам победителя, первоначальные эмоции были настолько сильными, что он закричал и напугал находившихся рядом членов семьи.

Бабушка победителя отнеслась к произошедшему спокойно, отметив, что у неё «счастливая рука». Радость от выигрыша охватила всю семью.

О конкретных планах на использование средств молодой человек пока не говорит. Он сообщил, что решения будут приниматься совместно с близкими. Известно, что победитель является студентом и увлекается шахматами.