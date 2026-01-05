Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему пенсионерки получают на треть меньше пенсионеров — и это не случайность

5 января, 2026

0 комментариев

Если кажется, что женщины в Европе зарабатывают меньше мужчин — это правда. Но есть новость похуже: на пенсии разрыв становится ещё больше. По данным Eurostat, женщины в ЕС в среднем получали на 12% меньше зарплаты, чем мужчины. А вот по пенсиям, по расчётам OECD, разница уже около 22%. Проще говоря, когда мужчина на пенсии получает условные 100 евро, женщина в среднем получает 78 евро. И это ещё «средняя температура». В некоторых странах — Великобритании, Нидерландах, Австрии, Бельгии, Ирландии — разрыв переваливает за 30–35%.

Почему так происходит? Потому что пенсия — это не про старость, а про всю жизнь до неё. Экономисты всё чаще называют это «материнским пенсионным разрывом». Пока женщина молода, разница может быть почти незаметна. Но как только появляются дети, всё начинает медленно, но надёжно складываться против неё. Декрет, уход за ребёнком, переход на неполный рабочий день, паузы в карьере — всё это снижает текущий доход. А вместе с ним — пенсионные взносы, стаж, возможность откладывать на частные пенсии. Система ничего не «наказывает» специально — она просто потом честно считает.

Есть и другой момент, о котором редко говорят вслух. Огромный объём женской работы вообще не виден пенсионной системе. Уход за детьми, забота о пожилых родственниках, работа в неформальном секторе — годы уходят, а пенсионных баллов за это не начисляется. Формально человек «не работал», хотя фактически тянул на себе семью и быт.

Интересно, что в странах, где женщины меньше выпадают из работы, разрыв гораздо ниже. В Эстонии, Словении, Чехии, Дании он не превышает 10%. Там проще с детскими садами, меньше давления «посиди дома», больше перераспределения в пенсионных системах. А вот в более консервативных моделях — например, в Германии или Австрии — сочетание частичной занятости, долгих пауз и семейного налогообложения только усиливает разрыв.

Есть и хорошие новости, но они не быстрые. С 2007 года средний пенсионный разрыв в Европе снизился с 28% до 22%. Это результат того, что женщины всё больше работают, зарабатывают и дольше остаются в профессии. Но даже эксперты честно говорят: изменения на рынке труда отражаются в пенсиях с задержкой в десятилетия. То, что женщина недополучила в 30–40 лет, догоняет её уже в 70.

В итоге ситуация выглядит просто и довольно жёстко. Пенсионный разрыв — это не сбой и не заговор. Это накопленный счёт за неравенство, который приходит в самом конце жизни. И если сегодня женщина зарабатывает меньше или вынуждена «выпасть» из работы, система просто запоминает, чтобы напомнить потом, уже на пенсии.

Пропавший без вести подросток найден мертвым: что случилось?

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

