Почему от таблеток от холестерина болят мышцы? Учёные наконец нашли ответ

Теперь у учёных появился ответ.

Исследование из Columbia University Irving Medical Center показало: некоторые статины буквально вмешиваются в работу мышечных клеток. Они цепляются за ключевой белок внутри мышцы и вызывают утечку кальция — вещества, от которого зависит нормальное сокращение мышц.

Что это значит на практике?

- мышцы могут слабеть напрямую

- запускаются процессы медленного разрушения мышечной ткани

- появляется боль, жжение и хроническая усталость

Особенно важно, что это не редкость. По оценкам врачей, примерно каждый десятый пациент на статинах сталкивается с мышечными побочными эффектами. Это одна из главных причин, по которой люди отказываются от жизненно важного лечения.

Учёные смогли увидеть механизм буквально «вживую» — с помощью сверхточной микроскопии, которая показывает молекулы и атомы. Оказалось, что популярный препарат симвастатин открывает в мышечном белке своеобразный «кран», через который кальций начинает течь туда, куда не должен.

Хорошая новость есть.

Исследователи считают, что теперь можно:

— создать новые статины, которые не задевают мышцы

— или защитить мышцы специальными препаратами, перекрывающими утечку кальция

Такие лекарства уже тестируют при редких мышечных болезнях — и если они сработают, их смогут использовать и для пациентов на статинах.

Так что, возможно, таблетки от холестерина скоро перестанут быть причиной боли — и это плохая новость только для мифов, а не для пациентов.





