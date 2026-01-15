Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему от таблеток от холестерина болят мышцы? Учёные наконец нашли ответ

Редакция PRESS 15 января, 2026 10:22

Наука 0 комментариев

Миллионы людей по всему миру принимают статины для снижения холестерина — и миллионы бросают их из-за боли в мышцах, слабости и постоянной усталости. Десятилетиями врачи знали, что это происходит, но не понимали — почему.

Теперь у учёных появился ответ.

Исследование из Columbia University Irving Medical Center показало: некоторые статины буквально вмешиваются в работу мышечных клеток. Они цепляются за ключевой белок внутри мышцы и вызывают утечку кальция — вещества, от которого зависит нормальное сокращение мышц.

Что это значит на практике?
- мышцы могут слабеть напрямую
- запускаются процессы медленного разрушения мышечной ткани
- появляется боль, жжение и хроническая усталость

Особенно важно, что это не редкость. По оценкам врачей, примерно каждый десятый пациент на статинах сталкивается с мышечными побочными эффектами. Это одна из главных причин, по которой люди отказываются от жизненно важного лечения.

Учёные смогли увидеть механизм буквально «вживую» — с помощью сверхточной микроскопии, которая показывает молекулы и атомы. Оказалось, что популярный препарат симвастатин открывает в мышечном белке своеобразный «кран», через который кальций начинает течь туда, куда не должен.

Хорошая новость есть.
Исследователи считают, что теперь можно:
— создать новые статины, которые не задевают мышцы
— или защитить мышцы специальными препаратами, перекрывающими утечку кальция

Такие лекарства уже тестируют при редких мышечных болезнях — и если они сработают, их смогут использовать и для пациентов на статинах.

Так что, возможно, таблетки от холестерина скоро перестанут быть причиной боли — и это плохая новость только для мифов, а не для пациентов.
 
 
 

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

