По сети разошёлся ролик под названием India Simulator. На экране курьер мчится по индийской дороге, лавирует между машинами, автобусами и другими препятствиями, а происходящее выглядит как особенно безумный уровень дорогой компьютерной игры.
Realistic «India Simulator» made with Seedance 2.5
Looks absolutely like a high-end computer game. Very funny too. pic.twitter.com/Br2XmNbDif
— Mark Kretschmann (@mark_k) August 16, 2026
Только игры такой не существует.
Видео создано при помощи ИИ Seedance 2.5. И выглядит оно настолько реалистично, что первые секунды вполне можно принять за настоящий игровой процесс или даже за очень удачно снятый ролик с дороги.
Особенно прекрасно выглядит сам курьер, который словно проходит ежедневную миссию на максимальной сложности.
Машины появляются со всех сторон, движение практически не прекращается, а каждая новая секунда будто предлагает ещё один способ не добраться до клиента.
На этом фоне спокойная рижская улица с велосипедной дорожкой начинает выглядеть почти как курорт.
Конечно, ролик намеренно доведён до абсурда и никакой документальной съёмкой Индии не является.
Но интернет уже сделал то, что умеет лучше всего: превратил технологическую демонстрацию ИИ в очень убедительное объяснение того, почему работа курьером в Латвии для кого-то действительно может показаться заметным повышением уровня сложности. Только в обратную сторону.
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