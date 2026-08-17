Особенно прекрасно выглядит сам курьер, который словно проходит ежедневную миссию на максимальной сложности.

Машины появляются со всех сторон, движение практически не прекращается, а каждая новая секунда будто предлагает ещё один способ не добраться до клиента.

На этом фоне спокойная рижская улица с велосипедной дорожкой начинает выглядеть почти как курорт.