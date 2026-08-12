Есть вопросы и к темпам производства. В прошлом году Comac, по сообщениям СМИ, поставила лишь 15 самолётов вместо запланированных 75.

Тем не менее для Китая первый международный рейс имеет символическое значение. Страна много лет пытается создать собственную крупную гражданскую авиацию и уменьшить зависимость от Boeing и Airbus.

Пока же C919 только начинает доказывать, что способен быть не просто национальным проектом, а самолётом, который действительно будут покупать и использовать за пределами Китая.