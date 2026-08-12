До сих пор C919 летал только внутри Китая, хотя в стране его давно называют будущей альтернативой Boeing 737 и Airbus A320. Самолёт производит государственная компания Comac, а регулярные внутренние рейсы на нём выполняются с 2023 года.
Первый зарубежный маршрут выбрали максимально осторожный. Монголия находится совсем рядом, поэтому эксперты считают рейс скорее демонстрацией возможностей, чем настоящим прорывом на мировой рынок.
У C919 остаётся серьёзная проблема: значительная часть его комплектующих производится за пределами Китая. В том числе самолёт зависит от западных двигателей, электроники и других сложных систем. Кроме того, он пока не сертифицирован в Европе и США.
Есть вопросы и к темпам производства. В прошлом году Comac, по сообщениям СМИ, поставила лишь 15 самолётов вместо запланированных 75.
Тем не менее для Китая первый международный рейс имеет символическое значение. Страна много лет пытается создать собственную крупную гражданскую авиацию и уменьшить зависимость от Boeing и Airbus.
Пока же C919 только начинает доказывать, что способен быть не просто национальным проектом, а самолётом, который действительно будут покупать и использовать за пределами Китая.
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