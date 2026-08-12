Самое примечательное обнаружилось уже после случившегося. На странице самого ИИ-сервиса находилось предупреждение о том, что сгенерированный искусственным интеллектом ответ может оказаться ошибочным и информацию следует проверять.

Фермер это предупреждение видел. Но после года удачных советов решил, что проверять уже незачем.