ИИ предложил схему обработки, и мужчина последовал инструкции, не перепроверив её у специалистов. Результат он увидел уже на следующий день.
«Сорняки и всходы погибли вместе, причём всходы погибли даже быстрее», — рассказал фермер.
Пострадало около 25 акров, или примерно 10 гектаров, посевов кунжута. Сельскохозяйственные специалисты выяснили, что в рекомендованной схеме фигурировал гербицид флуфенацет. Для кунжута его применение требует особой осторожности и точности.
Самое примечательное обнаружилось уже после случившегося. На странице самого ИИ-сервиса находилось предупреждение о том, что сгенерированный искусственным интеллектом ответ может оказаться ошибочным и информацию следует проверять.
Фермер это предупреждение видел. Но после года удачных советов решил, что проверять уже незачем.
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