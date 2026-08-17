Написанное три года назад премьер-министру письмо аналитического центра «Providus» о том, достигает ли БПБК своих целей, осталось незамеченным. У Страуме не было достойных конкурентов перед вторым сроком.

По словам Стафецки, прокуратура принимает на себя все более сложные дела от БПБК, что ясно показывает, что учреждение больше не выполняет свои функции.

Последние громкие расследования, связанные с подозрительными закупками в государственных учреждениях, также являются инициативой Европейской прокуратуры, а не БПБК. Работу ведущего антикоррупционного учреждения критиковал и генеральный прокурор