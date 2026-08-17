Исследователи борьбы с коррупцией оценивают это событие по-разному. Они считают, что, несмотря на значительные ресурсы, учреждение под руководством Страуме долгое время находилось в состоянии стагнации, а сам начальник в течение своего последнего срока часто был незаметен и не проявлял инициативы.
Эксперты призывают не спешить с выбором нового главы БПБК, а сначала оценить предыдущую деятельность учреждения.
Как отмечает исследователь борьбы с коррупцией Лига Стафецка, финансирующие органы и непосредственный руководитель БПБК, премьер-министр, смирились с посредственными достижениями учреждения.
Написанное три года назад премьер-министру письмо аналитического центра «Providus» о том, достигает ли БПБК своих целей, осталось незамеченным. У Страуме не было достойных конкурентов перед вторым сроком.
По словам Стафецки, прокуратура принимает на себя все более сложные дела от БПБК, что ясно показывает, что учреждение больше не выполняет свои функции.
Последние громкие расследования, связанные с подозрительными закупками в государственных учреждениях, также являются инициативой Европейской прокуратуры, а не БПБК. Работу ведущего антикоррупционного учреждения критиковал и генеральный прокурор
(TV3.lv)
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