СК констатировал, что партнеры компании — АО «Pata Saldus», АО «Pata Strenči», ООО «Pata Jēkabpils», ООО «Berivs», ООО «Krebsar» и ООО «ACA Timber» — получили доступ к определенным лесоматериалам и правам на лесоразработку, а также не участвовали в публичных аукционах и не конкурировали за лесные ресурсы с другими участниками рынка, в то время как остальные участники рынка могли получить ресурсы только на публичных аукционах, конкурировали между собой за ограниченные ресурсы и не имели равных возможностей доступа.
За совершенное нарушение СК оштрафовал предприятие на 7,86 миллиона евро и обязал его прекратить предоставлять преимущества партнерам, применяя в торговле лесоматериалами такие процедуры продажи, которые обеспечивают всем заинтересованным участникам рынка равные возможности для приобретения лесоматериалов.
СК пришел к выводу, что последствия нарушения создали для отдельных партнеров необоснованные конкурентные преимущества и снизили предпринимательские риски, в то время как остальные участники рынка подвергались дискриминации. Также сделан вывод, что доступный другим участникам рынка объем хвойных пиловочных бревен сократился. Нарушение долго деформировало конкуренцию на рынке лесоматериалов, негативное влияние затронуло и смежные рынки.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.