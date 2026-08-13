За совершенное нарушение СК оштрафовал предприятие на 7,86 миллиона евро и обязал его прекратить предоставлять преимущества партнерам, применяя в торговле лесоматериалами такие процедуры продажи, которые обеспечивают всем заинтересованным участникам рынка равные возможности для приобретения лесоматериалов.

СК пришел к выводу, что последствия нарушения создали для отдельных партнеров необоснованные конкурентные преимущества и снизили предпринимательские риски, в то время как остальные участники рынка подвергались дискриминации. Также сделан вывод, что доступный другим участникам рынка объем хвойных пиловочных бревен сократился. Нарушение долго деформировало конкуренцию на рынке лесоматериалов, негативное влияние затронуло и смежные рынки.

