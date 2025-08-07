Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему дешевые продукты в Латвии такие дорогие? Экономист Банка Латвии в недоумении (2)

© LETA 7 августа, 2025 15:37

Новости Латвии 2 комментариев

Хотя Латвия занимает третье место в Европейском союзе по количеству низкооплачиваемых работников, торговцы не стесняются просить за товары дешёвых брендов больше, чем соседи. Если меморандум, подписанный производителями и торговцами, не даст результатов, правительство обещает начать регулировать торговые наценки, пишет издание Ir.

Почему самый дешёвый рис в Латвии стоит в три раза дороже, чем в Эстонии? Этот вопрос возник у экономиста Банка Латвии Олега Краснопёрова после исследования цен на продукты питания в странах Балтии. До этого он считал, что 1,19 евро за 800-граммовую упаковку риса "Rimi Smart" - это хорошая цена. Увидев, что аналогичный продукт в той же сети магазинов в Литве стоит 99 центов, а в Эстонии всего 39 центов, он понял, что ошибался.

В латвийском "Rimi" также самые дорогие в Балтии гречка, макароны, овсянка, молоко, масло и другие продукты в сегменте низких цен. Данные, собранные экономистом Банка Латвии, комментирует директор департамента категорий "Rimi Latvia" Инесе Петерсоне: несмотря на то, что бренд и материнская компания одинаковы, "Rimi" в каждой стране действует как отдельное предприятие, применяя свою бизнес-стратегию и ценовую политику. Это связано с разной рыночной ситуацией и конкуренцией.

Покупатели часто предпочитают недорогие бренды, особенно в случае таких продуктов, как крупы или макароны. Если гречку и макароны можно купить за евро за килограмм, то лишь немногие покупают их за 4-8 евро. Поскольку большинство таких товаров в Латвии стоят значительно дороже, чем в двух других странах Балтии, это означает более высокую стоимость жизни для значительной части населения, заключает экономист.

Конечно, такая ценовая стратегия не запрещена, продолжает Краснопёров: "Однако мне интересно, почему именно в Латвии существует такая стратегия в отношении товаров, приобретаемых людьми с низким доходом?"

Скорее всего, ответ кроется в недостаточной конкуренции. Это хорошо видно, если сравнить цены на самые дешёвые бренды в латвийских магазинах. Оказывается, в интернет-магазинах крупнейших игроков "Rimi" и "Barbora" (доставщик продукции "Maxima") эти товары стоят одинаково, цент в цент, отмечает экономист.

Комментарии (2)
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

Важно 14:00

2 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

Важно 13:45

2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Новости Латвии 13:26

2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

Новости Латвии 13:02

2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Важно 12:54

2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Важно 12:35

2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (2)

Важно 11:54

2 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

