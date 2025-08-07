Почему самый дешёвый рис в Латвии стоит в три раза дороже, чем в Эстонии? Этот вопрос возник у экономиста Банка Латвии Олега Краснопёрова после исследования цен на продукты питания в странах Балтии. До этого он считал, что 1,19 евро за 800-граммовую упаковку риса "Rimi Smart" - это хорошая цена. Увидев, что аналогичный продукт в той же сети магазинов в Литве стоит 99 центов, а в Эстонии всего 39 центов, он понял, что ошибался.

В латвийском "Rimi" также самые дорогие в Балтии гречка, макароны, овсянка, молоко, масло и другие продукты в сегменте низких цен. Данные, собранные экономистом Банка Латвии, комментирует директор департамента категорий "Rimi Latvia" Инесе Петерсоне: несмотря на то, что бренд и материнская компания одинаковы, "Rimi" в каждой стране действует как отдельное предприятие, применяя свою бизнес-стратегию и ценовую политику. Это связано с разной рыночной ситуацией и конкуренцией.

Покупатели часто предпочитают недорогие бренды, особенно в случае таких продуктов, как крупы или макароны. Если гречку и макароны можно купить за евро за килограмм, то лишь немногие покупают их за 4-8 евро. Поскольку большинство таких товаров в Латвии стоят значительно дороже, чем в двух других странах Балтии, это означает более высокую стоимость жизни для значительной части населения, заключает экономист.

Конечно, такая ценовая стратегия не запрещена, продолжает Краснопёров: "Однако мне интересно, почему именно в Латвии существует такая стратегия в отношении товаров, приобретаемых людьми с низким доходом?"

Скорее всего, ответ кроется в недостаточной конкуренции. Это хорошо видно, если сравнить цены на самые дешёвые бренды в латвийских магазинах. Оказывается, в интернет-магазинах крупнейших игроков "Rimi" и "Barbora" (доставщик продукции "Maxima") эти товары стоят одинаково, цент в цент, отмечает экономист.