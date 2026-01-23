Плотины вызывают заболевания у форели: исследование

Исследование, опубликованное в престижном научном журнале Communications Biology, проливает свет на важное, но до сих пор остававшееся без внимания воздействие плотин на рыб.

Ученые из Эстонского университета естественных наук и Шведского университета сельскохозяйственных наук проанализировали взаимосвязь между температурой воды и пролиферативной болезнью почек, вызываемой паразитом Tetracapsuloides bryosalmonae, в четырнадцати реках Эстонии. Результаты оказались очень четкими: водохранилища при плотинах повышают летнюю температуру воды на четыре-пять градусов, превращая участки рек ниже по течению в очаги распространения опасного паразита.

Ученые обнаружили, что у форели, обитающей ниже плотин по течению, паразит встречался чаще, его численность была выше, а вызванные им симптомы — серьезнее, чем у сородичей, живущих выше плотин. «Теплая вода вызывает у форели, как у холодолюбивого вида, стресс и повышает ее потребность в кислороде, а болезнь почек, в свою очередь, вызывает анемию и снижает способность рыбы усваивать кислород. В результате совокупного воздействия этих факторов молодь рыбы в крайних случаях может погибнуть», — пояснил руководитель исследования, профессор кафедры генетики и геномики рыб Эстонского университета естественных наук Анти Ваземяги.

Исследование показывает, что при принятии решений о восстановлении рек, управлении водными ресурсами и сносе плотин необходимо учитывать риск заболеваний, зависящих от температуры. «Даже небольшие водохранилища могут сделать участки рек ниже по течению непригодными для холодолюбивых видов, особенно в самый жаркий и маловодный летний период. Поэтому при восстановлении рек, измененных человеком, важно не только убирать плотины, но и уделять внимание затенению берегов для снижения нагрева воды», — отметил первый автор исследования, научный сотрудник кафедры аквакультуры Эстонского университета естественных наук Магнус Лаурингсон. «Учитывая, что в Европе насчитывается более миллиона плотин и других речных барьеров, наше исследование имеет большое международное значение для принятия решений о восстановлении рек и управлении водными ресурсами», — добавил Ваземяги.

В Эстонии насчитывается около 1000 плотин, многие из которых сегодня не используются. По данным Департамента окружающей среды, примерно 75% из них непроходимы для рыбы. В последние десятилетия в Эстонии прилагаются большие усилия по сносу устаревших плотин. Крупнейшим успехом стал снос плотины в Синди, который вновь открыл большую часть речной системы Пярну для различных видов проходных рыб, таких как кумжа, вимба и речная минога. Устранение миграционных барьеров дает ценным видам рыб новую возможность заселить исторические места обитания и нерестилища.