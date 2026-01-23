Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Плотины вызывают заболевания у форели: исследование

23 января, 2026 09:35

Мир

Исследование, проведенное под руководством ученых Эстонского университета естественных наук, показывает, что повышение температуры воды в результате запруживания рек создает очаги заболеваний, которые угрожают форели — одному из самых ценных видов рыб в стране.

Исследование, опубликованное в престижном научном журнале Communications Biology, проливает свет на важное, но до сих пор остававшееся без внимания воздействие плотин на рыб.

Ученые из Эстонского университета естественных наук и Шведского университета сельскохозяйственных наук проанализировали взаимосвязь между температурой воды и пролиферативной болезнью почек, вызываемой паразитом Tetracapsuloides bryosalmonae, в четырнадцати реках Эстонии. Результаты оказались очень четкими: водохранилища при плотинах повышают летнюю температуру воды на четыре-пять градусов, превращая участки рек ниже по течению в очаги распространения опасного паразита.

Ученые обнаружили, что у форели, обитающей ниже плотин по течению, паразит встречался чаще, его численность была выше, а вызванные им симптомы — серьезнее, чем у сородичей, живущих выше плотин. «Теплая вода вызывает у форели, как у холодолюбивого вида, стресс и повышает ее потребность в кислороде, а болезнь почек, в свою очередь, вызывает анемию и снижает способность рыбы усваивать кислород. В результате совокупного воздействия этих факторов молодь рыбы в крайних случаях может погибнуть», — пояснил руководитель исследования, профессор кафедры генетики и геномики рыб Эстонского университета естественных наук Анти Ваземяги.

Исследование показывает, что при принятии решений о восстановлении рек, управлении водными ресурсами и сносе плотин необходимо учитывать риск заболеваний, зависящих от температуры. «Даже небольшие водохранилища могут сделать участки рек ниже по течению непригодными для холодолюбивых видов, особенно в самый жаркий и маловодный летний период. Поэтому при восстановлении рек, измененных человеком, важно не только убирать плотины, но и уделять внимание затенению берегов для снижения нагрева воды», — отметил первый автор исследования, научный сотрудник кафедры аквакультуры Эстонского университета естественных наук Магнус Лаурингсон. «Учитывая, что в Европе насчитывается более миллиона плотин и других речных барьеров, наше исследование имеет большое международное значение для принятия решений о восстановлении рек и управлении водными ресурсами», — добавил Ваземяги.

В Эстонии насчитывается около 1000 плотин, многие из которых сегодня не используются. По данным Департамента окружающей среды, примерно 75% из них непроходимы для рыбы. В последние десятилетия в Эстонии прилагаются большие усилия по сносу устаревших плотин. Крупнейшим успехом стал снос плотины в Синди, который вновь открыл большую часть речной системы Пярну для различных видов проходных рыб, таких как кумжа, вимба и речная минога. Устранение миграционных барьеров дает ценным видам рыб новую возможность заселить исторические места обитания и нерестилища.

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

11:54

Важно 0 комментариев

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Загрузка

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет?

11:45

Юридическая консультация 0 комментариев

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Минус миллион туристов в год: кто закрыл паром между Ригой и Стокгольмом?

11:44

Важно 0 комментариев

Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом в ближайшее время возобновлено не будет, хотя его уже несколько раз обещали возобновить. Паромное сообщение было приостановлено в 2020 году во время пандемия Covid-19. Круизные лайнеры заходят в Ригу с каждым годом все чаще — в этом году запланировано почти 100 судов, однако, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов отмечает, они не приносят такого же экономического эффекта, как регулярное паромное сообщение, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом в ближайшее время возобновлено не будет, хотя его уже несколько раз обещали возобновить. Паромное сообщение было приостановлено в 2020 году во время пандемия Covid-19. Круизные лайнеры заходят в Ригу с каждым годом все чаще — в этом году запланировано почти 100 судов, однако, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов отмечает, они не приносят такого же экономического эффекта, как регулярное паромное сообщение, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии

11:42

Животные 0 комментариев

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос

11:41

Мир 0 комментариев

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения

11:35

Мир 0 комментариев

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

11:24

Мир 0 комментариев

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

