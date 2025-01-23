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Письмо попало в спам: Силиня «случайно» узнала об очередной необходимости вложения госденег в airBaltic

Редакция PRESS 23 января, 2025 20:23

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LETA

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Новое Единство) узнала о возможной необходимости очередного вложения государственных средств в airBaltic только в декабре, так как письмо от совета компании, отправленное в октябре, оказалось в папке со спамом. Об этом Силиня заявила в передаче Delfi «Kāpēc».

В программе «Kāpēc» Силиня заявила, что не узнала о ситуации вовремя по чисто техническим причинам. В октябре письмо попало в спам.

«Знаете, я не знала, потому что получила письмо от совета в папку со спамом, а у меня не было этой информации. Тогда, когда я узнала об этом, уже гораздо позже в декабре, что такой запрос был, то он совершенно не соответствовал тому, что говорило оперативное руководство компании», – подчеркнула она.

На вопрос о том, действительно ли такая серьезная ситуация, связанная с возможностью значительных затрат для спасения airBaltic, была доведена до сведения правительства только через одно письмо, Силиня не дала четкого ответа.

«Совет участвовал в нескольких заседаниях правительства, где обсуждалось положение дел в airBaltic, и там рассматривался вопрос привлечения стратегического инвестора. У airBaltic всегда были финансовые вызовы, это не новость. Весной компания рефинансировала себя, поскольку мы знали, что ей не хватает финансирования. Мы знаем, что постоянно требуется дополнительное финансирование – это не новая информация», – заявила она в передаче.

«Это также не было совершенно ясно, потому что еще летом господин Вакс утверждал, что мы движемся в другом направлении… В сентябре мы собрались на экстренное заседание по инициативе Министерства сообщения и совета компании, чтобы обсудить необходимость быстрого IPO (первичного публичного размещения акций) осенью, до выборов президента США. Тогда не шла речь о том, что государству придется что-то дополнительно вкладывать. Речь шла о том, что нужно срочно решить вопросы с уставным капиталом для реализации процесса IPO. И, как видите, тогда не говорилось, что государству понадобится дополнительные вложения», – добавила Силиня.

Когда ее спросили, значит ли это, что Вакс лгал, Силиня снова не дала прямого ответа, отметив лишь, что его уход из совета компании «о чем-то говорит».

Силиня также сообщила, что в настоящее время Министерству сообщения поручено провести анализ «с позиции защиты государственных интересов», чтобы определить, сколько средств государство могло бы позволить себе инвестировать в airBaltic при условии, что IPO не состоится и не появятся частные инвесторы. Одновременно она раскритиковала работу самого министерства, заявив, что необходимо концептуально реформировать ситуацию, при которой одно министерство управляет столь крупными и сложными предприятиями, как airBaltic, Rail Baltica и Latvijas Dzelzceļš. По ее словам, в нынешнем виде Министерство сообщения не справляется с этими задачами.

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