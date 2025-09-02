Когда несколько лет назад я предупреждал об этом, то часто сталкивался с непониманием или даже открытым насмешками. Мне говорили: наш долг по сравнению с долгом других европейских стран ничтожен, все занимают, и нам нечего стыдиться. Таково было настроение общества.

Полмиллиарда евро, уходящие на проценты по выплату долга - это цена такого легкомысленного отношения на данный момент. Однако с ростом долга еще на 8 миллиардов соответственно вырастут и расходы на его обслуживание.

Для информации: с 2019 по 2024 год номинальный ВВП страны (в фактических ценах) вырос на 36%, а государственный долг – на 68%. При таких темпах мы быстро преодолеем порог 60% от ВВП, а там и до 100% недалеко. В то же время реальная экономика в ценах 2020 года выросла только на 8%. Здесь и заключается основная причина роста государственного долга — мы хотим уровня благосостояния, которого не можем заработать, и поэтому берем в долг.

Чем кончается такая беззаботность и политический популизм, можно посмотреть на примере Франции.

В настоящее время её государственный долг достиг 3,3 триллиона, или 114% от ВВП. В бюджете не хватает денег на все подряд, потому что нужно платить огромные суммы процентов. Если до введения евро для стимулирования экономики можно было помочь девальвацией франка, то сейчас это невозможно. Внутренняя девальвация в случае Франции будет затруднительна. Французы очень активны в различных протестах.

Должны ли мы доводить нашу ситуацию до того, что останутся только плохие и очень плохие сценарии? Может ли Латвия снова позволить себе «шоковую терапию»?

Не думаю. После последней из Латвии были вынуждены уехать 200–300 тысяч экономически активных жителей.

Можно ли обеспечить хотя бы существующий уровень жизни, перестав брать дополнительные кредиты?

На мой взгляд, в настоящее время это невозможно, но, поставив такую цель, в течение следующего срока полномочий Сейма этого можно добиться.

Неприятные вопросы нужно решать своевременно, и социальные и экономические проблемы Латвии гораздо легче решить сейчас, когда государственный долг составляет около 50% от ВВП, чем тогда, когда он достигнет 100%.

О том, что будет, если проблему решить не удастся, можно прочитать в книгах министра финансов Греции во время финансового кризиса, экономиста Яна Варуфакиса, и изучить статистику Греции.

Нам оно нужно?"

Комментарий Press.lv

Характерно, что автор даже не делает предположений о способности нынешнего кабинета Эвики Силини предпринять что-либо значимое для выполнения задачи "жить по средствам". Впрочем, после "масштабного" сокращения бюджета аж на 170 млн. евро (бизнес, напомним, требовал сократить его на 850 млн.), из которых реальные урезания реальным ведомствам составят где-то миллионов 20, говорить об этом не приходится. Впереди предвыборный год и кто ж из правящих вам покажет политическое харакири? Скорее вы услышите разные вариации песни "Всё хорошо прекрасная маркиза". А вот после выборов - готовьтесь. Повышение НДС - это самое малое, что обсуждают эксперты.