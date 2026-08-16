«Вероятно, эту инициативу успеет рассмотреть этот Сейм. В сентябре и октябре ещё будут регулярные заседания», — предположил политик.
Однако депутат подчеркнул, что одного лишь рассмотрения данного коллективного заявления недостаточно, чтобы внести изменения в систему компенсаций: нужно будет исправить ещё и регламент Сейма (kārtības rullis).
Это более длительный процесс, завершать который придётся следующему созыву парламента.
Ранее Рокпелнис высказывал агентству LETA мнение, что систему компенсаций следует сохранить, потому что она помогает обеспечить более равноценные возможности представлять своих избирателей депутатам из Риги и из регионов.
По словам политика, любая инициатива, которая касается расходования денег налогоплательщиков, должна обсуждаться и пересматриваться, однако нынешний механизм компенсаций играет существенную роль. Рокпелнис считает, что у депутатов, избранных от регионов, возможности встречаться с избирателями ограничены сильнее, чем у тех, кого избрали рижане.
Однако депутат допускает возможность пересмотреть размер компенсаций — сократить их максимальные лимиты, поскольку мало кто из парламентариев использует всю доступную сумму.
Как сообщалось, в четверг инициатива об отмене компенсаций собрала более 10 тысяч подписей. Её автор — зампредседателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Андис Фелдманис. Он считает, что отсутствует объективное обоснование для того, чтобы депутаты Сейма находились в более благоприятной ситуации, чем другие работники государственного и муниципального сектора, которые платят за транспорт и жильё из своего кармана.
Дискуссии по поводу компенсаций депутатам в последнее время актуализировались также после публично озвученной информации о компенсации за аренду жилья депутату от «Прогрессивных» Лейле Расиме. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало ведомственную проверку, чтобы выяснить, насколько обоснованно Расиме была выплачена компенсация. БПБК ранее также отмечало, что в урегулировании компенсация для депутатов имеются недочёты, из-за которых может представиться возможность злоупотреблять использованием системы.
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