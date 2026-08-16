Ранее Рокпелнис высказывал агентству LETA мнение, что систему компенсаций следует сохранить, потому что она помогает обеспечить более равноценные возможности представлять своих избирателей депутатам из Риги и из регионов.

По словам политика, любая инициатива, которая касается расходования денег налогоплательщиков, должна обсуждаться и пересматриваться, однако нынешний механизм компенсаций играет существенную роль. Рокпелнис считает, что у депутатов, избранных от регионов, возможности встречаться с избирателями ограничены сильнее, чем у тех, кого избрали рижане.

Однако депутат допускает возможность пересмотреть размер компенсаций — сократить их максимальные лимиты, поскольку мало кто из парламентариев использует всю доступную сумму.