Парковок нет: Рига призывает летом ездить на пляж на общественном транспорте и велосипедах

У самых популярных пляжей, особенно в выходные и жаркие летние дни, доступность парковочных мест может быть ограничена. Поэтому во многих случаях к месту отдыха удобнее добираться на общественном транспорте или средствах микромобильности - велосипедах или самокатах, пояснили агентству ЛЕТА в городском самоуправлении.

Местные власти отмечают, что к нескольким рижским пляжам очень удобно доехать на общественном транспорте. Например, до пляжа в Вецаки можно добраться как на поезде, так и на городских автобусах. Общественный транспорт курсирует и на другие муниципальные пляжи.

К нескольким пляжам ведет развитая велоинфраструктура, которая позволяет добраться до места назначения без пробок и поиска парковки.

Рижское самоуправление также напоминает, что муниципальная полиция во время купального сезона усиленно контролирует соблюдение правил парковки автомобилей.