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Памятник архитектуры в Старой Риге оказался никому не нужен — на аукцион никто не подал заявок

© LETA 21 апреля, 2025 14:50

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Объявленный Rīgas nami аукцион недвижимого имущества, на котором планировалось продать группу владений в Старой Риге на углу ул. Кунгу и Калею, завершился безрезультатно, сообщает агентство LETA.

Ни один претендент не подал заявок на аукцион.

В Rīgas nami будут принимать решение об изменении условий аукциона, чтобы провести его снова.

Как сообщается, с аукциона планировалось продать участок земли площадью 260 кв.м на ул. 13 января, 25, участок земли площадью 2104 кв.м на ул. Калею, 78, здание площадью 2875 кв.м на ул. Кунгу, 34 (бывший Центр социального обслуживания), и строение на ул. Калею, 78, площадью 185 кв.м.

Начальная цена группы владений - 2 миллиона 347 тысяч 215 евро.

По оценке Rīgas nami, недвижимость находится в стратегически выгодном месте, в самом центре Риги, в районе ул. 13 января. Эти здания предназначены в основном под офисы.

Согласно информации из интернета, в частности, с сайта city24.lv, здания представляют собой исторический архитектурный комплекс - ансамбль госпиталя Св. Георгия и почтового двора, который является памятником архитектуры государственного значения. Здание на ул. Кунгу, 34, построено в XIX веке в стиле ампир по проекту знаменитого рижского архитектора Иоганна Даниэля Фельско. Оно не эксплуатируется уже 4 года, все коммуникации в нем отключены.

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