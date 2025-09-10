Пакетики «с пылью»: можно ли в них найти хороший чай?

Американское изобретение

Первые чайные пакетики появились в начале ХХ века. Вернее, лишь прообразы чайных пакетиков. В то время в Нью–Йорке американец Томас Саливан торговал муслиновыми пакетиками, которые при наполнении чаем составляли идеальную дозу заварки для одной чайной кружки. Позднее на этот факт обратили внимание представители крупнейших мировых чайных компаний и перекупили патент на изготовление.

Считается, что чем меньше размеры листочка, тем лучше происходит процесс заваривания и напиток получается крепче. Но самое главное — это быстрота самого процесса.

Сегодня, в век спешки, пакетик с чаем чаще всего просто заливают кипятком в кружке. Однако если листовой чай хотя бы можно оценить визуально, то порошок, спрятанный в пакетике, подделать куда проще.

В лучшем случае это будут отходы чайного производства, которые машина автоматически отбраковывает после окончательной сортировки листьев после сушки. В худшем — это может быть пыль от перемолотых трав и листьев других растений, добавленная для увеличения объема продукции.

Естественно, чтобы придать этому полуфабрикату подобие настоящего чая, его щедро сдабривают различными ароматизаторами — с запахом жасмина, апельсина, лимона, груши и т. д. Считается, что это сделано ради большего разнообразия ассортимента. Между тем добавки прекрасно маскируют некачественное сырье.

Ароматизаторы бывают натуральными. Они получены из естественных источников, не синтезированы химическим путем и имеют сложную технологию подготовки, требующей много времени, ресурсов и денежных затрат.

По сути, это концентраты, эссенции, экстракты, эфирные масла, полученные из натурального сырья. Но химия уже давно изобрела искусственные запахи и ароматы. Их отличительная черта — более выраженный запах, который сложно получить при добавлении натурального компонента.

Недобросовестные производители пользуются такими добавками, чтобы замаскировать не слишком удачный чайный вариант. Однако с точки зрения влияния на здоровье и те, и другие ароматизаторы ничем не опасны. Редким исключением может быть индивидуальная аллергическая реакция. Зато о каких-либо полезных свойствах такого чая говорить уже не приходится.

Бумага для пакетиков

Качественным материалом для чайного пакетика считается не бумага, а легкие тканевые ее заменители. Например — искусственный шелк, кукурузный нейлон или крахмал. В последнее время даже появились пакетики из синтетического термопластичного материала. Сам пакетик специально изготавливается по объему больше, чем засыпаемое в него количество чая.

Таким образом производитель добивается лучшей завариваемости. Оптимальная форма пакетиков для этого — круглые или с двойным дном. Качественный чайный пакетик должен содержать более трех тысяч микроотверстий.

Однако себестоимость такой упаковки достаточно высокая. Поэтому большинство образцов пакетированного чая фасуют в мешочки, состав которых следующий: волокон абаки — 10% (их извлекают из листьев текстильного банана), термопластического волокна — 23%, волокнистых древесных веществ — 65–75%.

В итоге обеспечивается высокая устойчивость к влаге, механическому и термическому воздействию. Волокна бумаги прочно связываются в местах перекреста, поэтому пакетику не страшны ни лимонный сок, ни травмирование ложкой, ни другие агрессивные воздействия.

Для скрепления пакетика могут использоваться клей, скрепка, термообработка или нитка. Чаще всего это металлическая скрепка, самый неблагоприятный вариант — это клей, запах которого отбивают различными ароматизаторами.

Нашли пестициды и фториды

Продукцию, которая представлена в латвийских магазинах, специально не проверяют на содержание пестицидов и других вредных веществ. Именно поэтому столь шокирующими оказались результаты исследования, проведенного общественной организацией ZaLA brIvIba. Активисты купили в супермаркетах 11 образцов чая и отправили их в немецкую лабораторию.

Результат? Лишь в двух не обнаружили остаточных веществ пестицидов. Причем «химия» нашлась даже в продукции, позиционирующей себя как экологическая. Ядохимикаты на чайных плантациях используют для борьбы с вредителями и болезнями растений. Их применение строго регулируется европейским законодательством, и в проверенных образцах превышений не выявили. Поэтому об изъятии такого чая из продажи речи быть не могло.

Кроме того, в некоторых образцах было выявлено повышенное содержание фтора, но не природного фторида кальция, а его синтетического аналога — токсичного побочного продукта пестицидов. Дело в том, что чайный куст в процессе роста накапливает фторид. В старых листьях его концентрация значительно выше, чем в молодых. Менее качественные сорта чая делают именно из таких старых листьев, поэтому в них содержание фторида выше.

Независимые исследования показали: дешевый чай в пакетиках может быть вреден. Он повышает уровень фтористых соединений в организме до опасных концентраций. Это может проявляться мышечной слабостью, остеопорозом, болью в суставах, образованием костных шпор, сращиванием позвонков. Избыток фтора также повышает риск заболеваний почек, снижает прочность зубов и даже может провоцировать развитие рака.

Одним из первых признаков фтористого отравления считается появление темных пятен на зубах. По официальным рекомендациям, суточная норма фтора для взрослого человека не должна превышать 3-4 мг. Однако в дешевом пакетированном чае эта доза может быть превышена на 75-120%. То есть в одном литре такого чая содержится около 6 мг фтора.

Чтобы вред от пакетированного чая привел к серьезным заболеваниям, избыточное поступление фтора должно продолжаться многие годы — обычно 10-20 лет. Речь идет о ситуации, когда человек ежедневно выпивает больше литра такого чая на протяжении двух десятилетий. Поэтому не рекомендуется употреблять более 5 чашек пакетированного чая в день, а беременным и пожилым людям — не более 3 чашек.

Как выбрать качественный продукт

Впрочем, и пакетированный чай тоже бывает разного качества. Прежде всего обратите внимание на упаковку. Лучше всего, чтобы это была металлическая коробка. При этом каждый чайный мешочек дополнительно должен упаковываться в фольгу.

Упаковка престижного напитка должна содержать данные о том, где собраны листья чая, каковы их масса и калорийность. Если в продукте имеются добавки, то они должны быть указаны на этикетке, равно как и дата изготовления продукта, срок окончания реализации. Если товар продается в латвийском магазине, ищите наклейку с надписью на государственном языке, где должны быть координаты латвийской фирмы — распространителя товара.

И наконец, желательно присмотреться к содержимому мешочков: цвет хорошего сухого чая обязан быть темно–коричневым, иметь практически черный оттенок. Если же ваша покупка отличается светло–коричневым цветом и в нее добавлены соломинки светлых тонов, то вам продали дешевый и некачественный товар.

Следует помнить: настоящий чай изготавливают только в странах, где он традиционно выращивается. Это Китай, Индия, Индонезия, Шри–Ланка, Япония, Грузия, Азербайджан и некоторые другие. Поэтому чай, произведенный в Великобритании, США, Германии, Нидерландах, Дании и подобных странах, на самом деле является либо реэкспортом азиатского чая, либо подделкой.

Александр ФЕДОТОВ