Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Однако реальность оказалась иной. Как признаются владельцы и продавцы сельских магазинов, одновременно с падением выручки ожили нелегальные «точки» и выросли продажи одеколонов и других спиртосодержащих жидкостей.

«Поговорил с жителями и торговцами — “точки” вернулись. Когда-то они закрылись из-за низкого спроса, теперь снова есть смысл открывать», — написал в соцсети X председатель Валкской думы Вентс Армандс Крауклис. По его словам, такие решения рушат и без того хрупкую торговую экосистему в регионах.

Aprunājos ar lauciniekiem un veikalniekiem-jā, "točkas" ir atpakaļ, odekolona un citu spirtu saturošu līdzekļu pārdošanas apjoms pieaug. Igauņi jūlijā nolēma akcīzi necelt. Tikko biju Spānijā - tur katrā veikalā vismaz divi plaukti ar puslīdz kvalitatīviem vīniem 1,10 -1,50 eiro, — Vents A Krauklis (@VentsAKrauklis) September 4, 2025

Среди комментаторов мнения разделились.

«Клиенты “точек” безнадёжны, но молодёжь действительно будет меньше покупать коктейли», — пишет Юрис.

«С грустью осознаю, что наш бизнес так зависит от привычек питья. Мы живём в зависимостях», — добавил Улдис.

«Когда приезжает диаспора, первое, что бросается в глаза — огромный алкоголизм на улицах. Может, стоит равняться на Скандинавию», — считает Инета.

«Статистика у тёти Силини улучшится: потребление алкоголя немного упадёт, но дешёвых одеколонов вырастет», — иронизирует Марута.