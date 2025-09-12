Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

12 сентября, 2025

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Однако реальность оказалась иной. Как признаются владельцы и продавцы сельских магазинов, одновременно с падением выручки ожили нелегальные «точки» и выросли продажи одеколонов и других спиртосодержащих жидкостей.

«Поговорил с жителями и торговцами — “точки” вернулись. Когда-то они закрылись из-за низкого спроса, теперь снова есть смысл открывать», — написал в соцсети X председатель Валкской думы Вентс Армандс Крауклис. По его словам, такие решения рушат и без того хрупкую торговую экосистему в регионах.

 

Среди комментаторов мнения разделились.

«Клиенты “точек” безнадёжны, но молодёжь действительно будет меньше покупать коктейли», — пишет Юрис.
«С грустью осознаю, что наш бизнес так зависит от привычек питья. Мы живём в зависимостях», — добавил Улдис.
«Когда приезжает диаспора, первое, что бросается в глаза — огромный алкоголизм на улицах. Может, стоит равняться на Скандинавию», — считает Инета.
«Статистика у тёти Силини улучшится: потребление алкоголя немного упадёт, но дешёвых одеколонов вырастет», — иронизирует Марута.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обновлено: 00:10 13.09.2025
