Ожидания роста зарплаты снижаются, но оценка финансового состояния растёт — это оптимизм, уверены в банке Citadele

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 10:31

Бизнес 0 комментариев

Ожидания латвийцев по поводу роста зарплат в третьем квартале 2025 года стали ниже, чем в начале года, однако одновременно растёт оптимизм в отношении личных финансов, и всё больше жителей планируют покупку жилья. Об этом сообщили представители банка Citadele, ссылаясь на данные нового исследования «Барометр потребительских настроений».

Главный экономист банка Карлис Пургайлис отмечает видимое противоречие: «Зарплатные ожидания в этом квартале самые низкие в этом году, но жители всё позитивнее оценивают своё финансовое положение». Причину он связывает со снижением инфляции и падением процентных ставок, что улучшает покупательскую способность. Особенно показателен рост интереса к жилью: за год доля планирующих его приобрести удвоилась, что отражает восстановление ипотечного кредитования.

В третьем квартале 12% респондентов ожидают повышения зарплаты, 8% — её снижения. Баланс остаётся положительным, но заметно уступает первому кварталу (18%). При этом рынок труда в целом постепенно укрепляется: занятость растёт, безработица снижается. Во втором квартале средняя брутто-зарплата выросла на 8,2% в годовом выражении.

Схожие тенденции наблюдаются и в соседних странах. В Литве зарплатные ожидания чуть выше, но также снижаются, а в Эстонии, где летом повысили НДС, настроение жителей стало самым пессимистичным в Балтии.

При этом латвийцы всё увереннее смотрят на ситуацию со своими личными финансами. Если в начале года большинство скептически оценивало будущее, то в третьем квартале настроение стало почти нейтральным. В банке считают, что уже в следующем квартале баланс может выйти в плюс. Этому способствует не только снижение инфляции, но и падение ставок EURIBOR, что упрощает планирование доходов и расходов.

Отчётливо проявляется оживление на рынке жилья: доля жителей, готовых покупать дом, квартиру или дачу, выросла с 2% в первом квартале до 4% в третьем. Это совпадает с возобновлением активности в ипотечном кредитовании после периода стагнации.

В то же время растёт и число тех, кто предпочитает копить. В Литве эта доля стабильна — 5%, в Латвии колеблется: от 6% в первом квартале до 9% во втором и 8% в третьем. В Эстонии же доля «сберегателей» достигла 12% — наибольшего уровня в регионе.

Исследование «Барометр потребительских настроений» проводится банком Citadele ежеквартально. В августе 2025 года онлайн были опрошены более 3000 жителей стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

