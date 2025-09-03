Ожидания роста зарплаты снижаются, но оценка финансового состояния растёт — это оптимизм, уверены в банке Citadele

Главный экономист банка Карлис Пургайлис отмечает видимое противоречие: «Зарплатные ожидания в этом квартале самые низкие в этом году, но жители всё позитивнее оценивают своё финансовое положение». Причину он связывает со снижением инфляции и падением процентных ставок, что улучшает покупательскую способность. Особенно показателен рост интереса к жилью: за год доля планирующих его приобрести удвоилась, что отражает восстановление ипотечного кредитования.

В третьем квартале 12% респондентов ожидают повышения зарплаты, 8% — её снижения. Баланс остаётся положительным, но заметно уступает первому кварталу (18%). При этом рынок труда в целом постепенно укрепляется: занятость растёт, безработица снижается. Во втором квартале средняя брутто-зарплата выросла на 8,2% в годовом выражении.

Схожие тенденции наблюдаются и в соседних странах. В Литве зарплатные ожидания чуть выше, но также снижаются, а в Эстонии, где летом повысили НДС, настроение жителей стало самым пессимистичным в Балтии.

При этом латвийцы всё увереннее смотрят на ситуацию со своими личными финансами. Если в начале года большинство скептически оценивало будущее, то в третьем квартале настроение стало почти нейтральным. В банке считают, что уже в следующем квартале баланс может выйти в плюс. Этому способствует не только снижение инфляции, но и падение ставок EURIBOR, что упрощает планирование доходов и расходов.

Отчётливо проявляется оживление на рынке жилья: доля жителей, готовых покупать дом, квартиру или дачу, выросла с 2% в первом квартале до 4% в третьем. Это совпадает с возобновлением активности в ипотечном кредитовании после периода стагнации.

В то же время растёт и число тех, кто предпочитает копить. В Литве эта доля стабильна — 5%, в Латвии колеблется: от 6% в первом квартале до 9% во втором и 8% в третьем. В Эстонии же доля «сберегателей» достигла 12% — наибольшего уровня в регионе.

Исследование «Барометр потребительских настроений» проводится банком Citadele ежеквартально. В августе 2025 года онлайн были опрошены более 3000 жителей стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.