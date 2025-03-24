«Отметьте ближайшее убежище в случае тревоги»: мошенники преступили черту и вызвали гнев министра

Вчера в соцсетях с огромной скоростью начала распространяться информация о новом мошенническом SMS-сообщении, якобы отправленном от имени Государственной пожарно-спасательной службы. Сама служба обратилась к общественности с просьбой ни в коем случае не реагировать на такие сообщения:

"Просим немедленно отметить на карте ближайшее убежище в случае объявленной тревоги" - и ссылка на якобы сайт Государственной пожарно-спасательной службы. Однако, ведет она на фальшивый сайт, через который мошенники пытаются получить доступ к вашим персональным данным и устройствам.

В комментариях пользователи обсуждают, как донести эту информацию до пожилых людей, так как многие из них не являются активными пользователями соцсетей – а именно они часто становятся жертвами мошенников. Хотя в комментариях отмечается, что в полученном SMS можно заметить несколько «красных флажков», указывающих на подделку, например, ссылка заканчивается на «com», невнимательные люди могут легко попасться на этот обман.

Государственная полиция займется поиском мошенников, которые от имени Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) распространяют ложные уведомления о необходимости бронирования убежищ. Об этом в интервью передаче «Rīta panorāma» Латвийского телевидения заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис (JV).

Козловскис подчеркнул, что полиция будет искать источник этих фейковых сообщений.

«Такая дезинформация недопустима, это нельзя назвать шуткой – затронута чувствительная и важная тема», – заявил министр.

Он не уточнил, как быстро удастся найти мошенников, но пообещал, что будет сделано все возможное. Кроме того, он отметил, что крайне важно квалифицировать эти преступные действия по самому строгому законодательству.

Козловскис призывает получать достоверную информацию через приложение «112», однако на данный момент его скачали всего около 10% населения.