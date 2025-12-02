Отменен главный новогодний концерт на улицах Парижа. И мигранты тут ни при чем

"Я думаю, что это правильное решение. Проспект не предназначен для приема публики во время концерта", - объяснила мэр 8-го округа Жанна д'Отезерр, сославшись на огромный наплыв людей в прошлом году и риск для присутствующих на авеню детей.

Префектура полиции обратилась в мэрию Парижа с просьбой отказаться от проведения музыкального мероприятия, чтобы минимизировать риски и избежать массовых скоплений людей. Мэр Анн Идальго согласилась с этой просьбой.

"В прошлом году за два часа новогодних празднований на Елисейских полях у нас было больше опасных ситуаций, чем за три недели Олимпийских игр", - сообщил franceinfo комиссар парижской полиции.

Предыдущие концерты действительно вызывали опасения у служб безопасности. В канун Нового года на авеню и прилегающие к ней улицы традиционно собиралось до миллиона человек. Для проведения мероприятия в 2025 году в Париже и его пригородах было мобилизовано 6 000 полицейских и жандармов, а для доступа на проспект организовали три обязательных контрольно-пропускных пункта.

Тем не менее, к большому удовольствию парижан и гостей французской толицы, фейерверк состоится. Концерт будет транслироваться вечером 31 декабря на канале France 2. Его записали в конце ноября на площади Согласия, а в качестве зрителей выступили статисты.