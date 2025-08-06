В социальных сетях разразилась буря возмущения. «Просто клоуны! В Риге проходит концерт мирового уровня, а «Rīgas satiksme» даже не чешется. Обещали, что будет дополнительный общественный транспорт, и рекомендовали людям не ехать на машинах. Мы простояли час, ожидая 48-й автобус, но он так и не приехал, пришлось идти пешком», – пишет «X» Инес.

«Rīgas satiksme» отреагировала на это всевозможными оправданиями: «Очень жаль, что так получилось. Мы разговаривали с организаторами, но договор о количестве дополнительных рейсов был заключен на основе их прогнозов».

Координатор проектов отдела внешних коммуникаций Рижской муниципалитета Мартиньш Вилемсонс пояснил: «В настоящее время действуют правила как для местных, так и для международных мероприятий, согласно которым количество необходимых дополнительных рейсов заказывает и оплачивает организатор. Дополнительные рейсы как до, так и после концерта были обеспечены на основе информации и прогнозов, предоставленных организаторами. После переговоров с организаторами в договоре был предусмотрен именно такой объем рейсов, и со своей стороны «Rīgas satiksme» обеспечила то, что было запрошено».