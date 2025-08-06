Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Оставьте машины дома!» И идти домой пешком? После концерта Робби Уильямса публика ополчилась на Rīgas satiksme (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 6 августа, 2025 17:25

Новости Латвии 1 комментариев

«3 августа на большой сцене в Межапарке состоялся грандиозный концерт британского музыканта Робби Уильямса. Уже заранее было ясно, что будет много зрителей, было известно, что концерт закончится поздно. Было также призыв от «Rīgas satiksme» – оставить личные автомобили дома и отправиться на концерт на общественном транспорте, так как будут организованы дополнительные рейсы. Однако в результате многие из тех, кто последовал призыву, после концерта были вынуждены идти домой пешком, так как общественный транспорт так и не подошел, - пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

В социальных сетях разразилась буря возмущения. «Просто клоуны! В Риге проходит концерт мирового уровня, а «Rīgas satiksme» даже не чешется. Обещали, что будет дополнительный общественный транспорт, и рекомендовали людям не ехать на машинах. Мы простояли час, ожидая 48-й автобус, но он так и не приехал, пришлось идти пешком», – пишет «X» Инес.

«Rīgas satiksme» отреагировала на это всевозможными оправданиями: «Очень жаль, что так получилось. Мы разговаривали с организаторами, но договор о количестве дополнительных рейсов был заключен на основе их прогнозов».

Координатор проектов отдела внешних коммуникаций Рижской муниципалитета Мартиньш Вилемсонс пояснил: «В настоящее время действуют правила как для местных, так и для международных мероприятий, согласно которым количество необходимых дополнительных рейсов заказывает и оплачивает организатор. Дополнительные рейсы как до, так и после концерта были обеспечены на основе информации и прогнозов, предоставленных организаторами. После переговоров с организаторами в договоре был предусмотрен именно такой объем рейсов, и со своей стороны «Rīgas satiksme» обеспечила то, что было запрошено».

 

Обновлено: 14:45 24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

