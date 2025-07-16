«Если сравнивать с Европой, то [низких цен] не будет, потому что у них НДС ниже. Но если посмотреть на то, что происходит на мировом рынке и упадут ли где-то там цены – на это нужно обращать больше внимания. Кофе, какао – постоянно сообщают о снижении урожайности, так что там ничего не подешевеет», – поясняет Гулбе.

Однако она выделяет одну категорию товаров, где цены могут упасть – масла. «У масел есть причины для снижения – цена на знаменитое и очень дорогое оливковое масло тоже должна упасть. В принципе, особых оснований для оптимизма нет – нет оснований полагать, что в Латвии можно ожидать существенного снижения цен», – подчёркивает Гулбе.