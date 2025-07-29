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Осенью придётся «корректировать» налоги: какие именно?

© LETA 29 июля, 2025 12:25

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В мае Кабинет министров поручил госкомпаниям пересмотреть планы доходов на ближайшие три года и вместе с ответственными учреждениями внести предложения о возможных способах увеличения доходов, чтобы найти дополнительные источники финансирования расходов.

Доклад о возможных увеличениях доходов госкомпаний является секретным, однако проект протокольного постановления заседания Кабинета министров позволяет узнать направление, в котором планируются изменения.

Министерству финансов поручено рассчитать эффект от увеличения размера дивидендов госпредприятий на 10 процентных пунктов до 80-100% годовой прибыли (включая частные компании, в которых государству принадлежит доля).

Кроме того, министерству поручено взвесить идею о введение новой лотереи (для повышения общественного блага в сфере охраны природы), чтобы увеличить платежи "Latvijas Loto" в госбюджет.

Министерство земледелия должно сделать расчеты о максимально допустимом объеме вырубки деревьев на 2026-2030 годы, что позволило бы увеличить доходы, а значит, и прибыль.

Министерству сообщения, в свою очередь, следует проверить расходы "Latvijas Valsts ceļi", Латвийской почты и Автотранспортной дирекции, понизив требования к качеству или надзору.

"Отраженные решения однозначно демонстрируют стремление правительства воздержаться от повышения налогов, при этом обеспечив необходимые средства на дополнительные расходы на оборону. Главной движущей силой в попытках избежать увеличения налогов является желание правящих партий защититься от риска растерять свой политический капитал перед выборами в Сейм следующего года", - считает главный экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис.

Очевидно, что ведется интенсивная работа по поиску всех возможностей для увеличения доходов бюджета. Экономист банка "SEB" Дайнис Гашпуйтис тоже считает, что эта тактика призвана помочь избежать существенных корректировок в налогах, переложив нагрузку на госпредприятия. В случае, если это будет сбалансировано сокращением расходов или контролем роста, возможно, в краткосрочной перспективе такой подход может сработать.

Но полностью без корректировок в налогах, например, акцизного, осенью вряд ли удастся обойтись, полагают экономисты.

Как будут складываться дела в долгосрочной перспективе, невозможно прогнозировать, так как на это в первую очередь повлияет ситуация с безопасностью и вытекающие из нее потребности, а также темпы экономического роста.

Надо отметить, что планируется продолжить обсуждение идеи о выведении ГАО "Latvijas autoceļu uzturētājs" на биржу.

Кроме того, Министерство климата и энергетики в определенных случаях должно будет спрогнозировать объем прибыли АО "Augstsprieguma tīkls" и прейскурант платных услуг Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Также поручено пересмотреть инвестиционные планы компаний всем держателям долей капитала.

(Diena)

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