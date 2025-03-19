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Опрос: популярность соцсетей в Латвии продолжает расти — интерес к традиционным СМИ снижается

© LETA 19 марта, 2025 18:05

Новости Латвии 0 комментариев

Популярность социальных сетей в Латвии продолжает расти, в то время как интерес к телевидению, радио и печатным изданиям снижается или не меняется, свидетельствуют результаты опроса о привычках потребления жителями Латвии СМИ, проведенного по заказу Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ).

Более трех четвертей латвийцев пользуются социальными сетями и новостными порталами в интернете хотя бы раз в неделю. Результаты опроса показали, что популярность социальных медиа достигла самого высокого уровня с 2019 года, и особенно в этом отношении выделяется возрастная группа 16-30 лет, где 93% респондентов пользуются социальными сетями хотя бы раз в неделю.

Самой популярной соцсетью в Латвии является "Facebook" - 65% респондентов, на втором месте "YouTube" - 64%, на третьем "Instagram" - 35%.

Новостными интернет-порталами пользуются 86% респондентов, из них 49% предпочитают "Delfi.lv", 30% - "Apollo.lv", 28% - "Tvnet.lv". Платный интернет-контент используют 3% участников опроса, при этом большинство предпочитает "Delfi Plus".

Количество радиослушателей и интенсивность использования радио за последние пять лет существенно не изменились - его слушают 79% участников опроса. Наиболее популярными радиопрограммами в Латвии являются Латвийское радио 2, которое слушают 26% населения, "Radio SWH" и "Radio Skonto" - 24%, Латвийское радио 1 - 21%.

В то же время опрос показал, что количество телезрителей в последние годы сокращается - в настоящее время телевизоры смотрят 75% жителей. Наиболее популярными телеканалами являются TV3 - 50% респондентов, 1-й канал Латвийского телевидения - 46%, 7-й канал Латвийского телевидения - 39% и TV24 - 33%.

Согласно результатам опроса, впервые с 2019 года прекратилось снижение числа читателей прессы - в настоящее время в печатном или цифровом формате ее читают 62% респондентов.

Согласно данным опроса, больше всего латвийцы доверяют общественным СМИ: 58% полностью или скорее доверяют Латвийскому радио, а 57% - Латвийскому телевидению. Телеканалу TV3 доверяют 52% респондентов.

Как отмечает НСЭСМИ, результаты опроса также свидетельствуют о серьезной тенденции - растет число людей, которые признают, что им трудно отличить в СМИ достоверную информацию от ложной (сфабрикованной или вводящей в заблуждение). Доля таких респондентов достигла 44%.

Опрос проводился "Latvijas Fakti" в сентябре-ноябре 2024 года, в нем приняли участие 1522 постоянных жителя Латвии в возрасте 16 лет и старше.

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