В деревню Маркос не вернулся. По его позднейшим рассказам, постепенно его приняли животные. Особенно невероятно звучала история о волчьей стае.

Маркос рассказывал, что однажды забрался в пещеру и обнаружил там волчат. Он играл с ними, пока не появилась волчица. Сначала она угрожала незваному гостю, однако затем перестала видеть в нём опасность. По словам Маркоса, волчица принесла мясо детёнышам, а потом позволила поесть и ему.

Так началась жизнь рядом с волками.