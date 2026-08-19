Он родился в 1946 году в небольшом городке Аньора в провинции Кордова. Детство было тяжёлым. Когда Маркосу было около семи лет, отец фактически продал его землевладельцу, а тот отправил мальчика в горы Сьерра-Морена помогать старому пастуху коз.
Пастух стал единственным взрослым рядом с ребёнком. Он показал Маркосу, как выживать в горах, находить пищу и ориентироваться среди дикой природы. Но вскоре старик умер.
Мальчик остался совершенно один.
В деревню Маркос не вернулся. По его позднейшим рассказам, постепенно его приняли животные. Особенно невероятно звучала история о волчьей стае.
Маркос рассказывал, что однажды забрался в пещеру и обнаружил там волчат. Он играл с ними, пока не появилась волчица. Сначала она угрожала незваному гостю, однако затем перестала видеть в нём опасность. По словам Маркоса, волчица принесла мясо детёнышам, а потом позволила поесть и ему.
Так началась жизнь рядом с волками.
Он спал возле животных, ел то, что мог добыть или найти, ловил рыбу и мелкую дичь, собирал растения. Учился понимать поведение зверей и подражал их голосам. Позже Маркос говорил, что дружил не только с волками. В его рассказах появлялись лисы, змеи и другие обитатели гор, которые за долгие годы стали для него привычнее людей.
И людей он почти не видел.
Только в 1965 году в Сьерра-Морене его обнаружила Гражданская гвардия. Маркосу было около 19 лет. По воспоминаниям самого «мальчика-волка», когда его поймали, он сопротивлялся и пытался кусаться.
Вернуть найденного юношу в цивилизацию оказалось гораздо проще физически, чем вернуть цивилизацию в него.
Маркосу пришлось привыкать к одежде, человеческой речи, деньгам, работе и правилам общества, которых он практически не знал. Позже он признавался, что среди людей чувствовал себя далеко не так спокойно, как когда-то среди животных. Его обманывали, использовали и плохо платили за работу.
История человека, выросшего среди волков, со временем стала знаменитой во всей Испании. О Маркосе снимали документальные фильмы, его приглашали рассказывать о пережитом детям и взрослым. В 2010 году на экраны вышел фильм «Среди волков» (Entrelobos), основанный на его судьбе.
Учёные и биографы относились к некоторым подробностям рассказов Маркоса осторожно. Спустя десятилетия невозможно проверить каждую историю о волках и других животных. Но главный факт сомнений не вызывает: ребёнок действительно исчез из человеческого общества и много лет самостоятельно жил в горах Сьерра-Морена, пока его не нашли уже почти взрослым.
Последние годы Маркос Родригес Пантоха провёл в Галисии. Он продолжал встречаться со школьниками и рассказывать им о горах и животных.
Человеческое общество нашло его в 19 лет. Привыкнуть к нему полностью «мальчик-волк», судя по его собственным словам, так и не смог.
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