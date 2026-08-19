Сходство ответов между различными моделями достигало в среднем 71–82%. В отдельных парах оно оказалось ещё заметнее. Например, ответы DeepSeek V3 и GPT-4o совпадали по смыслу примерно на 81%.

Особенно эффектно выглядел эксперимент с метафорами. Искусственному интеллекту предложили придумать образ времени. Казалось бы, здесь простор почти бесконечный: песок, дорога, океан, часы, стареющий человек, исчезающий свет, поезд или что угодно ещё.