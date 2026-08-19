Исследователи проверили более 70 языковых моделей и подробно сравнили поведение 25 крупных систем. Им задавали открытые вопросы, на которые можно ответить десятками совершенно разных способов. Однако вместо буйства машинной фантазии ИИ снова и снова сворачивали примерно в одну сторону.
Сходство ответов между различными моделями достигало в среднем 71–82%. В отдельных парах оно оказалось ещё заметнее. Например, ответы DeepSeek V3 и GPT-4o совпадали по смыслу примерно на 81%.
Особенно эффектно выглядел эксперимент с метафорами. Искусственному интеллекту предложили придумать образ времени. Казалось бы, здесь простор почти бесконечный: песок, дорога, океан, часы, стареющий человек, исчезающий свет, поезд или что угодно ещё.
Но большинство ответов неожиданно стянулись вокруг двух идей. Время оказалось либо рекой, либо ткачом.
Исследователи назвали обнаруженное явление «искусственным ульевым разумом». Речь при этом не идёт о том, что ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek и остальные тайно подключены к единому электронному мозгу.
Гораздо интереснее другое. Даже независимо созданные системы могут постепенно приобретать похожий способ отвечать на вопросы.
Почему именно это происходит, окончательно пока не установлено. Среди возможных причин называют сходные массивы текстов, похожие методы обучения и настройки, а также всё большее количество материалов, которые сначала создаёт искусственный интеллект, а затем они снова попадают в интернет и могут использоваться при обучении следующих моделей.
Получается довольно занятная картина: человечество создаёт всё больше разных ИИ, а они почему-то всё чаще рассказывают нам про одну и ту же реку.
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