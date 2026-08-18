На аукционе во время автомобильной недели в Монтерее уникальный Ferrari Luce с номером шасси 0 ушёл с молотка за $40 млн. Перед торгами автомобиль оценивали примерно в $1,1 млн, поэтому окончательная ставка оказалась более чем в 36 раз выше.
Sold: $40,000,000 USD
The 2026 Ferrari Luce ‘Tailor Made’ has sold at our Monterey auction.
Ferrari will donate all proceeds of this charity auction to benefit future educational initiatives through The Ferrari Foundation, a recognized 501(c)(3) public charity. #RMMonterey… pic.twitter.com/4FFMrc6HXO
— RM Sotheby’s (@rmsothebys) August 16, 2026
Покупателем стал американский миллиардер, изобретатель и коллекционер Герберт «Херби» Вертхайм.
Причём это уже не первая его очень дорогая встреча с Ferrari. Годом ранее он заплатил $26 млн за уникальный Daytona SP3 Tailor Made.
Новый трофей ещё необычнее.
Luce стал первым полностью электрическим Ferrari. Четыре электромотора развивают суммарно около 1050 лошадиных сил, а сама модель должна открыть для легендарной марки совершенно новую эпоху.
Проданный автомобиль при этом не обычный серийный экземпляр. Chassis 0 получил специальную отделку кузова, способную менять оттенок в зависимости от освещения, и уникальный интерьер с металлизированной кожей.
Есть и ещё одна деталь, превращающая эти безумные торги в совсем другую историю.
Все $40 млн отправятся на благотворительные проекты Ferrari Foundation, в том числе на техническое образование.
Так что миллиардер получил уникальный Ferrari, а цена одного автомобиля неожиданно превратилась в бюджет, на который можно обучить довольно много будущих инженеров.
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