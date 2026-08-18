Новый трофей ещё необычнее.

Luce стал первым полностью электрическим Ferrari. Четыре электромотора развивают суммарно около 1050 лошадиных сил, а сама модель должна открыть для легендарной марки совершенно новую эпоху.

Проданный автомобиль при этом не обычный серийный экземпляр. Chassis 0 получил специальную отделку кузова, способную менять оттенок в зависимости от освещения, и уникальный интерьер с металлизированной кожей.