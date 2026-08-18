В федеральном суде Калифорнии стартует крупное дело против Meta. В центре процесса — Facebook и Instagram, а точнее вопрос, насколько сознательно их механизмы удерживают детей перед экраном и что компания знала о возможных последствиях.
Иск вырос из большой юридической кампании, которую несколько лет назад начали 29 американских штатов. Сейчас первую часть дела ведут Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси. Они требуют не только финансовых компенсаций, но и изменений в работе самих платформ.
Претензии звучат серьёзно.
Истцы утверждают, что Meta специально создавала функции, способные формировать зависимое поведение у молодых пользователей. Отдельный пункт касается данных детей младше 13 лет, которые, по версии обвинения, могли собираться без необходимого согласия родителей.
Если штаты выиграют, последствия могут почувствовать миллионы пользователей.
Под ударом оказываются привычные механизмы соцсетей: бесконечная прокрутка, автоматически запускающиеся видео, уведомления и алгоритмы, которые снова и снова подсовывают следующий пост. Именно такие элементы всё чаще становятся предметом претензий к крупным платформам.
Сама Meta обвинения отвергает и заявляет, что много лет развивает инструменты защиты подростков. Компания намерена доказывать это в суде.
Особый интерес процессу добавляет список свидетелей. Давать показания должен и сам Марк Цукерберг, а также другие нынешние и бывшие руководители компании. Судебное разбирательство может растянуться на несколько недель.
И всё это происходит на фоне куда более широкого наступления на детские соцсети. Австралия уже ввела жёсткие возрастные ограничения, другие страны готовят собственные запреты и системы проверки возраста.
Так что на этот раз вопрос в суде будет не только о том, сколько денег может потерять Meta.
Речь идёт о том, останутся ли Facebook и Instagram такими, какими пользователи привыкли видеть их сейчас.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.