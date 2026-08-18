Истцы утверждают, что Meta специально создавала функции, способные формировать зависимое поведение у молодых пользователей. Отдельный пункт касается данных детей младше 13 лет, которые, по версии обвинения, могли собираться без необходимого согласия родителей.

Если штаты выиграют, последствия могут почувствовать миллионы пользователей.

Под ударом оказываются привычные механизмы соцсетей: бесконечная прокрутка, автоматически запускающиеся видео, уведомления и алгоритмы, которые снова и снова подсовывают следующий пост. Именно такие элементы всё чаще становятся предметом претензий к крупным платформам.