После стремительного забега робот продолжил движение и на полной скорости врезался в электрический шкаф возле трассы. Удар получился настолько эффектным, что финальные секунды соревнования едва ли не затмили сам результат.

Впрочем, подобные происшествия на соревнованиях гуманоидных роботов пока не редкость. Машины падают, сталкиваются друг с другом и временами принимают довольно неожиданные решения, пока разработчики проверяют их возможности в условиях, максимально приближенных к реальным.