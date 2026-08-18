Получилось впечатляюще.
Во время соревнований в Пекине один из гуманоидных роботов разогнался до скорости, позволяющей сравнивать его результаты с человеческими рекордами. Машина стремительно пронеслась по дорожке, практически не оставляя сомнений в том, что инженеры уже научили роботов очень быстро переставлять ноги.
А затем выяснилась небольшая техническая проблема.
Финишировать и остановиться — это всё-таки две разные задачи.
Robot breaking the human speed record and BREAKING an electrical box at the same time. pic.twitter.com/g1wwBWGCey
— Eren Chen (@ErenChenAI) August 17, 2026
После стремительного забега робот продолжил движение и на полной скорости врезался в электрический шкаф возле трассы. Удар получился настолько эффектным, что финальные секунды соревнования едва ли не затмили сам результат.
Впрочем, подобные происшествия на соревнованиях гуманоидных роботов пока не редкость. Машины падают, сталкиваются друг с другом и временами принимают довольно неожиданные решения, пока разработчики проверяют их возможности в условиях, максимально приближенных к реальным.
Скорость у роботов уже есть.
Теперь инженерам осталось убедить их вовремя пользоваться тормозами.
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