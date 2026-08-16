«Что сделало всю эту историю еще более сюрреалистичной, так это тон общения», — написал Берд в своем блоге. «Бот не был злонамеренным. Он хотел помочь», — добавляет он.

Эта история появилась на фоне недавних признаний от компаний, занимающихся разработкой ИИ: в последние недели они рассказывали о случаях, когда их ИИ-боты во время неудачных тестов начинали неконтролируемо заниматься взломами.

Компании OpenAI, Anthropic и Meta сообщили, что их собственные боты с искусственным интеллектом совершали кибератаки на частные компании в рамках целей, поставленных их разработчиками.