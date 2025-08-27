Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

Комиссия отметила, что предложение отражает последние научные оценки Международного совета по исследованию моря (ICES) и соответствует многолетнему плану координации запасов трески, сельди и кильки, принятому еще в 2016 году.

Комиссия предлагает увеличить общую квоту на вылов лосося на 1% в Финском заливе, сохранив при этом квоты на сельдь и кильку в центральной части Балтийского моря.

Прогнозируется сокращение вылова нескольких других видов рыб:

сельдь ботнического лова – на 62%,

сельдь Рижского залива – на 17%,

камбала – на 3%,

лосось центральнобалтийского лова – на 27%,

случайные приловы западнобалтийской трески – на 84%,

случайный приловы восточнобалтийской трески – на 63%.

случайные приловы западнобалтийской сельди – на 50%.

В прошлом году Еврокомиссия сократила квоты на вылов сельди и кильки, хотя после возражений стран Балтии удалось добиться более умеренных ограничений: квота на вылов кильки по сравнению с 2023 годом была уменьшена на 10%, а не на 23%, как предусматривалось в первоначальном предложении Еврокомиссии, а Латвии было предоставлено меньшее сокращение вылова сельди в Балтийском море – на 43%, а не на 60%, как предлагала Еврокомиссия. Кроме того, на 2024 год не было введено ограничение на вылов сельди только в качестве прилова при промысле других видов.

В свою очередь, специализированный промысел трески и лосося в Балтийском море запрещен с 2020 года, разрешены только неизбежные приловы – вылов отдельных единиц других видов рыбы, который технически или биологически невозможно избежать в процессе основного промысла.

Больше всего опасений у латвийских рыбаков год назад вызывал план сокращения квот на вылов кильки, которые на этот раз пересматривать не планируется.