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Очередная провальная программа. Учитель за три года: из 2000 заинтересованных осталось пятеро

© LETA 3 января, 2025 15:50

Новости Латвии 0 комментариев

Хотя интерес к программе набора учителей "Enefit Возможная миссия: спасти STEM" проявили почти 2000 человек, к работе в школах приступили только пять участников из Курземе, Латгале и Рижском регионе, сообщили агентству ЛЕТА представители фонда "Возможная миссия".

Фонд "Возможная миссия" совместно с Министерством образования и науки (МОН), Рижским техническим университетом (РТУ) и энергетической компанией "Enefit" в конце марта запустил программу, цель которой - за три года подготовить более 150 учителей по предметам STEM ( наука, техника, инженерия или математика).

Около 2000 человек проявили интерес к программе, но лишь меньшинство заполнило анкету в первом туре отбора.

Программа нацелена на подготовку учителей для школ в определенных регионах каждый год, чтобы целенаправленно набирать новых преподавателей. В этом году в программу вошли школы Латгальского и Курземского регионов, а большинство желающих хотели работать в Рижском и Видземском регионах.

Привлечь кандидатов из Латгале и Курземе оказалось сложнее, поскольку в этих регионах есть значительные проблемы с кадрами, которые, по словам создателей программы, затрагивают не только сферу образования.

Чтобы достичь цели в 150 новых STEM-преподавателей, следующий этап набора будет охватывать все регионы Латвии. Это также позволит найти новые способы привлечения местных кадров в Курземском и Латгальском регионах, отметили в фонде.

Этим летом участники, прошедшие отбор, приняли участие в "Летнем университете", где получили необходимые знания и опыт работы с детьми. С 1 сентября они приступили к работе в латвийских школах, завершив двухлетний курс подготовки учителей STEM.

В программе могли принять участие люди со степенью бакалавра или вторым уровнем профессионального высшего образования с высокими учебными достижениями в области науки, техники, инженерии или математики.

Как заявили опрошенные агентством ЛЕТА участники программы, не все новые учителя имели представление о том, чего можно ожидать от работы в школе.

Также они признают, что нынешние зарплаты для новых учителей по предметам STEM не являются привлекательными, и в других сферах, например на предприятиях, платят больше.

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