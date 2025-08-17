Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Очень успешный день на Аляске!» Трамп резюмировал итоги встречи с Путиным в коротком твите

Редакция PRESS 17 августа, 2025 11:34

Мир

Президент США написал в соцсети Truth, что остался доволен как встречей с Владимиром Путиным, так и последовавшим за ней телефонным разговором с президентом Украины и европейскими лидерами.

"Отличный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и позднейший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским и различными европейскими лидерами, включая уважаемого генерального секретаря НАТО. Всеми было решено, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной — это заключить мирное соглашение, которое положит конец войне, а не просто соглашение о прекращении огня, которое зачастую не соблюдается.

Президент Зеленский прибудет в Овальный кабинет в Вашингтоне в понедельник днем. Если все пойдет хорошо, мы запланируем встречу с президентом Путиным. Возможно, это спасет жизни миллионов людей. Спасибо за внимание к этому вопросу!"

Зеленский сообщил, что в понедельник встретится в Вашингтоне с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «содержательным» свой телефонный разговор с Дональдом Трампом, состоявшийся после встречи президентов США и России.

«Длительный, содержательный разговор с президентом Трампом сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров. В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час — с президентом Трампом. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора», — написал Зеленский в своих соцсетях.

Он также согласился участвовать в трехстороннем формате переговоров. «Мы поддерживаем предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого», — заявил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что в понедельник собирается обсудить детали перемирия с Трампом в Вашингтоне. «Все детали того, как прекратить убийства, как завершить войну, собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», — написал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что считает важным привлечение на всех этапах европейцев для обеспечения безопасности вместе с США.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать