«Очень успешный день на Аляске!» Трамп резюмировал итоги встречи с Путиным в коротком твите

"Отличный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и позднейший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским и различными европейскими лидерами, включая уважаемого генерального секретаря НАТО. Всеми было решено, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной — это заключить мирное соглашение, которое положит конец войне, а не просто соглашение о прекращении огня, которое зачастую не соблюдается.

Президент Зеленский прибудет в Овальный кабинет в Вашингтоне в понедельник днем. Если все пойдет хорошо, мы запланируем встречу с президентом Путиным. Возможно, это спасет жизни миллионов людей. Спасибо за внимание к этому вопросу!"

Зеленский сообщил, что в понедельник встретится в Вашингтоне с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «содержательным» свой телефонный разговор с Дональдом Трампом, состоявшийся после встречи президентов США и России.

«Длительный, содержательный разговор с президентом Трампом сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров. В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час — с президентом Трампом. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора», — написал Зеленский в своих соцсетях.

Он также согласился участвовать в трехстороннем формате переговоров. «Мы поддерживаем предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого», — заявил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что в понедельник собирается обсудить детали перемирия с Трампом в Вашингтоне. «Все детали того, как прекратить убийства, как завершить войну, собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», — написал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что считает важным привлечение на всех этапах европейцев для обеспечения безопасности вместе с США.