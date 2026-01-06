Объявлен состав национальной сборной по хоккею на Олимпиаду 2026

Вратари:

Элвис Мерзликинс (Коламбус “Blue Jackets”, NHL)

Артур Шилов (Питтсбург “Penguins”, NHL)

Кристерс Гудлевскис (Бремерхафен “Fischtown Pinguins”, Германия)

Защитники:

Увис Янис Балинскис (Флорида “Panthers”)

Оскарс Цибульскис (Хернинг “Blue Fox”, Дания)

Альбертс Шмитс (Миккели “Jukurit”, Финляндия)

Ралфс Фрейбергс (Витковице “Ridera”, Чехия)

Робертс Мамчиц, Янис Якс (оба — Карловы Вары “Energie”, Чехия)

Кристапс Зиле (Либерец “Bili Tygri”, Чехия)

Кристианс Рубинс (Пльзень “Škoda”, Чехия)

Нападающие:

Ренарс Крастенбергс (“Olomouc”, Чехия)

Данс Лочмелис (Провиденс “Bruins”, AHL)

Каспарс Даугавиньш (Кассель “Huskies”, Германия)

Мартиньш Дзиеркалс (Прага “Sparta”, Чехия)

Родриго Аболс (Филадельфия “Flyers”, NHL)

Рудолфс Балцерс (Цюрих “Lions”, Швейцария)

Земгус Гиргенсонс (Тампа-Бэй “Lightning”, NHL)

Эдуардс Тралмакс (Гранд-Рапидс “Griffins”, AHL)

Теодорс Блюгерс (Ванкувер “Canucks”, NHL)

Робертс Букартс (Фельдкирх “Pioneers Vorarlberg”, Австрия)

Оскарс Батня (Лахти “Pelicans”, Финляндия)

Харалдс Эгле (Карловы Вары “Energie”, Чехия)

Сандис Вилманис (Шарлотт “Checkers”, AHL)

Эрик Матейко (Херши “Bears”, AHL)

Подготовку к Олимпийским играм наша сборная начнёт 2 февраля в “Daugavas ledus halle”. А в Италию отправится 5 февраля.

Национальная сборная Латвии по хоккею, готовясь к олимпийскому хоккейному турниру 2026 года в Милане и Кортине, проведёт одну товарищескую игру в Милане, встретившись с Германией.

Сборная Латвии откроет олимпийский турнир в Милане 12 февраля матчем против США, через два дня сыграет с Германией, а 15 февраля проведёт встречу с Данией.

Путёвку на Олимпийские игры Латвия завоевала в конце августа 2024 года. В решающем матче наши хоккеисты со счётом 5:2 обыграли сборную Франции.