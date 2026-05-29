Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Общая ответственность и возможности»: Кулбергс предложит соседям обсудить создание единой энергетической стратегии Балтии

29 мая, 2026 14:30

Премьер-министр Андрис Кулбергс предложит премьер-министрам Литвы и Эстонии обсудить возможность создания единой энергетической стратегии Балтии, заявил Кулбергс в пятницу на конференции Сейма "Энергонезависимость в Балтии - общая ответственность и возможности".

В своем выступлении премьер отметил, что сейчас мыс видим движение к возобновляемой энергии, но нужно сконцентрироваться и на управляемых генерирующих мощностях, которыми в Латвии в настоящее время являются теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

В качестве примера Кулбергс привел прошедшую зиму, которая была очень холодной и практически безветренной. В результате большую часть электроэнергии в Латвии производили ТЭЦ АО "Latvenergo". Если Латвия хочет полагаться только на возобновляемые энергоресурсы, то ей нужны надежные межсетевые соединения со странами, которые могут снабжать Латвию электроэнергией в моменты, когда нет солнечной или ветровой энергии, однако в настоящее время у Латвии есть межсетевые соединения только с Литвой и Эстонией.

"Мы зависим от ситуации, поэтому нужно думать о том, как быть в безопасности, и эта зима показала очень серьезную проблему. Эта зима была особенной, особенно холодной, особенно безветренной, а солнца зимой в Латвии практически нет. Это была зима, когда мы оказались в довольно сложной ситуации", - сказал Кулбергс.

По его словам, политики все время говорят о солнечных и ветряных парках, но не говорят о том, как решать ситуацию в моменты, когда нет ветра или солнца.

"Мы слышим о малых ядерных реакторах, и это определенно было бы правильным направлением", - сказал Кулбергс, добавив, что это невозможно реализовать до 2030 или 2035 года, поэтому должен быть четкий план, как решать ситуацию сейчас.

Кулбергс планирует пригласить на переговоры премьер-министров Эстонии и Литвы, чтобы обсудить общую энергосистему и единую стратегию электроэнергетики Балтии. Он подчеркнул, что страны Балтии должны уметь работать вместе и вместе решать вопросы энергобезопасности.

Премьер-министр также сказал, что в настоящее время для управляемых генерирующих мощностей нет других технических решений, кроме ТЭЦ, поэтому в энергетической стратегии ни в коем случае нельзя терять ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, и должна быть ясность, что с ними произойдет после 2028 года.

Также Кулбергс добавил, что нужно думать об Инчукалнском подземном газохранилище, поскольку оно начало прошлую зиму с заполненностью менее 60%, а весной оказалось в критической ситуации, когда заполненность хранилища была ниже 20%. Кроме того, у общества нет ясности, есть ли в хранилище государственные резервы Латвии или нет.

"Достаточно было еще одного холодного месяца, и мы бы уже оказались в проблемной ситуации, потому что у нас не было бы ресурсов", - сказал Кулбергс, подчеркнув, что Инчукалнское подземное газохранилище должно использоваться как стратегический инструмент для всех трех стран Балтии. Премьер также указал, что определенно была возможность закупить дешевый газ заблаговременно, стратегически договорившись всем трем странам Балтии.

Кулбергс сказал, что, по его мнению, государственные энергокомпании всех трех стран Балтии "сильно увлеклись коммерцией", и им в первую очередь следовало бы работать в интересах государства и думать об энергобезопасности, а не работать в коммерческом направлении и думать, как больше заработать.

По его мнению, государственным энергокомпаниям не следует "увлекаться" проектами ветряной и солнечной энергии и тем самым создавать трудности для частного сектора.

Если сегодня мобилизация: права и обязанности жителей Латвии в военное время

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

