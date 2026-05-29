«Общая ответственность и возможности»: Кулбергс предложит соседям обсудить создание единой энергетической стратегии Балтии

В своем выступлении премьер отметил, что сейчас мыс видим движение к возобновляемой энергии, но нужно сконцентрироваться и на управляемых генерирующих мощностях, которыми в Латвии в настоящее время являются теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

В качестве примера Кулбергс привел прошедшую зиму, которая была очень холодной и практически безветренной. В результате большую часть электроэнергии в Латвии производили ТЭЦ АО "Latvenergo". Если Латвия хочет полагаться только на возобновляемые энергоресурсы, то ей нужны надежные межсетевые соединения со странами, которые могут снабжать Латвию электроэнергией в моменты, когда нет солнечной или ветровой энергии, однако в настоящее время у Латвии есть межсетевые соединения только с Литвой и Эстонией.

"Мы зависим от ситуации, поэтому нужно думать о том, как быть в безопасности, и эта зима показала очень серьезную проблему. Эта зима была особенной, особенно холодной, особенно безветренной, а солнца зимой в Латвии практически нет. Это была зима, когда мы оказались в довольно сложной ситуации", - сказал Кулбергс.

По его словам, политики все время говорят о солнечных и ветряных парках, но не говорят о том, как решать ситуацию в моменты, когда нет ветра или солнца.

"Мы слышим о малых ядерных реакторах, и это определенно было бы правильным направлением", - сказал Кулбергс, добавив, что это невозможно реализовать до 2030 или 2035 года, поэтому должен быть четкий план, как решать ситуацию сейчас.

Кулбергс планирует пригласить на переговоры премьер-министров Эстонии и Литвы, чтобы обсудить общую энергосистему и единую стратегию электроэнергетики Балтии. Он подчеркнул, что страны Балтии должны уметь работать вместе и вместе решать вопросы энергобезопасности.

Премьер-министр также сказал, что в настоящее время для управляемых генерирующих мощностей нет других технических решений, кроме ТЭЦ, поэтому в энергетической стратегии ни в коем случае нельзя терять ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, и должна быть ясность, что с ними произойдет после 2028 года.

Также Кулбергс добавил, что нужно думать об Инчукалнском подземном газохранилище, поскольку оно начало прошлую зиму с заполненностью менее 60%, а весной оказалось в критической ситуации, когда заполненность хранилища была ниже 20%. Кроме того, у общества нет ясности, есть ли в хранилище государственные резервы Латвии или нет.

"Достаточно было еще одного холодного месяца, и мы бы уже оказались в проблемной ситуации, потому что у нас не было бы ресурсов", - сказал Кулбергс, подчеркнув, что Инчукалнское подземное газохранилище должно использоваться как стратегический инструмент для всех трех стран Балтии. Премьер также указал, что определенно была возможность закупить дешевый газ заблаговременно, стратегически договорившись всем трем странам Балтии.

Кулбергс сказал, что, по его мнению, государственные энергокомпании всех трех стран Балтии "сильно увлеклись коммерцией", и им в первую очередь следовало бы работать в интересах государства и думать об энергобезопасности, а не работать в коммерческом направлении и думать, как больше заработать.

По его мнению, государственным энергокомпаниям не следует "увлекаться" проектами ветряной и солнечной энергии и тем самым создавать трудности для частного сектора.