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Объем железнодорожных грузоперевозок за четыре месяца снизился еще не треть (1)

Редакция PRESS 16 мая, 2025 18:11

Бизнес 1 комментариев

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Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии за первые четыре месяца этого года сократился на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 3,008 млн тонн, свидетельствуют обобщенные Министерством сообщения данные.

В том числе объем международных перевозок составил 2,462 млн тонн, что меньше на 33,7% по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года, а объем внутренних перевозок увеличился на 11% до 546 000 тонн.

По информации ведомства, объем транзитных грузов за первые четыре месяца 2025 года составил 1,927 млн тонн, что на 39,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе объем транзитных грузов по железной дороге через порты за первые четыре месяца этого года составил 1,607 млн тонн, что на 44,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а наземный транзит через территорию Латвии - 320 000 тонн, что на 3,6% больше.

Данные также свидетельствуют, что экспортные перевозки за первые четыре месяца этого года составили 396 000 тонн, что на 39,5% меньше, чем за тот же период 2024 года, а импортные - 1,746 млн тонн, что меньше на 36,4%.

Ранее сообщалось, что объем железнодорожных грузоперевозок в прошлом году в Латвии сократился на 26,7% по сравнению с 2023 годом и составил 11,467 млн тонн.

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