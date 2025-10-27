О наследстве узнал случайно: латвиец чуть не потерял компенсацию после смерти отца

«О смерти отца я сообщил сам. Позвонил в Государственное агентство социального страхования (VSAA), там сказали, что ничего нет. Потом сотрудница всё-таки проверила базу и сказала, что у него есть пожизненное пенсионное страхование в банке Citadele», — рассказал Ингус.

В Citadele подтвердили, что у каждого участника второго пенсионного уровня есть возможность оформить накопления через страховую компанию «CBL Life». Это позволяет указать наследников, но банк не всегда может их оперативно оповестить.

«Мы действительно активно информируем получателей наследства, однако важно, чтобы контакная информация была актуальной,» — пояснила председатель правления CBL Life Агнесе Звайгзните.

Во втором пенсионном уровне средства откладываются с каждой зарплаты и могут быть застрахованы пожизненным полисом. В случае смерти владельца страховая компания выплачивает накопления наследникам — разово или частями. У отца Ингуса договор был заключён на шесть лет, выплаты он получит дважды в год.

VSAA уточняет, что ситуация зависит от того, достиг ли человек пенсионного возраста.

«Если пенсионер умер до выхода на пенсию и подал заявление о распределении капитала, информация передаётся нотариусу, который включает её в наследственное дело», — пояснила представитель агентства Илзе Винделе.

Специалисты советуют заранее уведомлять родственников, если человек указан в полисе как получатель накоплений, и следить, чтобы в банке была актуальная контактная информация. Это поможет избежать недоразумений и потери части пенсионного капитала.