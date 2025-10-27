Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
О наследстве узнал случайно: латвиец чуть не потерял компенсацию после смерти отца

Редакция PRESS 27 октября, 2025 12:50

Важно 0 комментариев

После смерти отца латвиец Ингус случайно узнал, что ему положена компенсация по полису пенсионного страхования. Как выяснила Latvijas Televīzijas программа «4. студия», родственников умерших клиентов не всегда информируют о таких накоплениях.

«О смерти отца я сообщил сам. Позвонил в Государственное агентство социального страхования (VSAA), там сказали, что ничего нет. Потом сотрудница всё-таки проверила базу и сказала, что у него есть пожизненное пенсионное страхование в банке Citadele», — рассказал Ингус.

В Citadele подтвердили, что у каждого участника второго пенсионного уровня есть возможность оформить накопления через страховую компанию «CBL Life». Это позволяет указать наследников, но банк не всегда может их оперативно оповестить.

«Мы действительно активно информируем получателей наследства, однако важно, чтобы контакная информация была актуальной,» — пояснила председатель правления CBL Life Агнесе Звайгзните.

Во втором пенсионном уровне средства откладываются с каждой зарплаты и могут быть застрахованы пожизненным полисом. В случае смерти владельца страховая компания выплачивает накопления наследникам — разово или частями. У отца Ингуса договор был заключён на шесть лет, выплаты он получит дважды в год.

VSAA уточняет, что ситуация зависит от того, достиг ли человек пенсионного возраста.

«Если пенсионер умер до выхода на пенсию и подал заявление о распределении капитала, информация передаётся нотариусу, который включает её в наследственное дело», — пояснила представитель агентства Илзе Винделе.

Специалисты советуют заранее уведомлять родственников, если человек указан в полисе как получатель накоплений, и следить, чтобы в банке была актуальная контактная информация. Это поможет избежать недоразумений и потери части пенсионного капитала.

Индийцам по Риге вечером лучше не гулять: священник — о расизме в Латвии

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

Сбил пожилую женщину прямо у остановки

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

“Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе” — президент о расстреле собак

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

