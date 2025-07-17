Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 18. Июля Завтра: Rozalija, Roze
Доступность

«Нужно увеличить объем рынка почти в десять раз»: иначе мировые инвесторы не видят Латвию на карте (1)

© Lsm.lv 17 июля, 2025 20:45

Новости Латвии 1 комментариев

Scapix/ Tomas Griger

В ближайшее время нет планов по выводу крупнейших государственных предприятий Latvenergo и Latvijas Valsts meži на биржу, заявили после двусторонних переговоров министр финансов Арвил Ашераденс («Новое Единство») и руководитель фракции «Объединенного списка» (ОС) в Сейме Эдгар Таварс, сообщает Латвийское радио.

«В настоящее время нет никаких планов по выводу Latvenergo, Latvijas Valsts meži или любого другого государственного акционерного общества на биржу. С этим мы согласны, потому что в противном случае “Объединенный список” непременно заблокировал бы такую инициативу в Сейме», — сказал Таварс.

Развитие рынка капитала в Латвии является необходимой и поощряемой мерой, однако каждое предприятие — потенциальный участник биржи — должно оцениваться индивидуально, учитывая как политические компромиссы, так и бизнес-планы предприятий. Так прокомментировал эту тему министр финансов Ашераденс.

Он признал, что до принятия решений об участии государственных предприятий на фондовом рынке еще предстоит пройти долгий путь, упомянув о возможности со временем дойти до участия телекоммуникационных компаний LMT и Tet на бирже.

«Как политик, я уважаю мнение коллег о том, что одно, второе или третье предприятие не может [котироваться на бирже]. Будем искать решения. На правительственном уровне мы потенциально видим объединение двух телекоммуникационных компаний, что может привести к их выходу на биржу. Но потенциально ближе всего к этому Rīgas ūdens, у которого блестящие показатели»,
— заявил министр финансов.

Рынок капитала в Латвии составляет около полумиллиарда евро, или примерно 1,4% от экономики страны. Для сравнения, в Польше этот показатель — около 30%. Ситуация на рынке капитала в Латвии плохая, поэтому важно наконец принять какие-то политические решения, сказал накануне на Латвийском радио в передаче Krustpunktā экономист Банка Латвии Андрис Страздс.

«Нам нужно увеличить объем рынка почти в десять раз, чтобы инвесторы мирового уровня начали видеть, что Латвия со своим фондовым рынком, предприятиями находится на карте. Это дает возможность дальнейшего роста частным предприятиям и стартапам, конечной стратегией которых может быть продажа акций, частичное котирование на бирже. Если нет инвесторов, у этих предприятий и через пять или семь лет не будет возможности провести первичное публичное размещение акций в Латвии», — отметил Страздс.

Министр финансов также назвал развитие рынка капитала одной из приоритетных задач в ближайшие годы. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:40 18.07.2025
Дожди убивают урожай — покупателей ждет рост цен
Bitnews.lv 9 часов назад
Торговали лекарствами через интернет. Нелегально
Bitnews.lv 10 часов назад
Нелегальный провоз людей по стране приравнивается к перевозке через границу
Bitnews.lv 11 часов назад
«То, что произошло у памятника Свободы — это просто безумие!»Айнарс Шлесерс о визите стримера Speed
Bitnews.lv 11 часов назад
Недвижимость: домик музы никому не нужен
Sfera.lv 12 часов назад
Эстония: мы будем строить новый дрон
Sfera.lv 13 часов назад
Греция: жара, жара…
Sfera.lv 16 часов назад
Швейцария: купи себе немного лета
Sfera.lv 17 часов назад

Официально контуженый: раненый Хелманис едет домой, но скоро планирует вернуться в Украину (1)

Важно 21:26

Важно 1 комментариев

Эгилс Хелманис, мэр города Огре, который на этой неделе попал под обстрел российской артиллерии в Украине, сообщил TV24, что чувствует себя гораздо лучше и уже начал свой путь в Латвию. Он объясняет, что его здоровье улучшилось, но после пережитого ему необходим отдых.

Эгилс Хелманис, мэр города Огре, который на этой неделе попал под обстрел российской артиллерии в Украине, сообщил TV24, что чувствует себя гораздо лучше и уже начал свой путь в Латвию. Он объясняет, что его здоровье улучшилось, но после пережитого ему необходим отдых.

Читать
Загрузка

Медикаменты из-под полы на миллион евро: полиция обезвредила преступную группировку (1)

ЧП и криминал 21:21

ЧП и криминал 1 комментариев

В связи с незаконным распространением медикаментов Государственная полиция задержала восемь человек, которые действовали в организованной группе и связаны с распространением лекарств неизвестного происхождения, незаконной предпринимательской деятельностью в значительном размере и легализацией преступно нажитых средств в крупном размере.

В связи с незаконным распространением медикаментов Государственная полиция задержала восемь человек, которые действовали в организованной группе и связаны с распространением лекарств неизвестного происхождения, незаконной предпринимательской деятельностью в значительном размере и легализацией преступно нажитых средств в крупном размере.

Читать

Многие фермы просто не смогут выжить: латвийские фермеры угрожают протестами невиданного масштаба (1)

Важно 21:13

Важно 1 комментариев

Общество «Крестьянский Сейм» резко выступило против недавно представленного предложения Европейской комиссии по реформе сельскохозяйственной политики после 2027 года. Если реформа продолжится в том же духе, латвийские фермеры угрожают протестами невиданного масштаба.

Общество «Крестьянский Сейм» резко выступило против недавно представленного предложения Европейской комиссии по реформе сельскохозяйственной политики после 2027 года. Если реформа продолжится в том же духе, латвийские фермеры угрожают протестами невиданного масштаба.

Читать

На родину доставили останки погибшего в Украине война с позывным «Латвиетис» (1)

Важно 21:02

Важно 1 комментариев

Старший эксперт Национальных вооружённых сил Латвии по международным военно-религиозным вопросам Элмарс Плявиньш доставил на родину прах воевавшего в Украине под позывным "Лавтиетис" Никиты Слядзевского.

Старший эксперт Национальных вооружённых сил Латвии по международным военно-религиозным вопросам Элмарс Плявиньш доставил на родину прах воевавшего в Украине под позывным "Лавтиетис" Никиты Слядзевского.

Читать

Не нужно говорить по-русски и Латвия свободна: диссидентке Дорониной-Ласмане к столетию вручили благодарность (1)

Важно 20:33

Важно 1 комментариев

За выдающийся вклад в защиту свободы Латвии, непревзойденную смелость в отстаивании справедливости и непреклонную веру в Латвию, её народ и свободу — благодарственное письмо от премьер-министра получила в четверг, 17 июля, почти столетняя бывшая диссидентка Лидия Доронина-Ласмане. Благодарственное письмо и медаль ей лично вручила премьер-министр Эвика Силиня («Новое единство»), сообщает LSM.

За выдающийся вклад в защиту свободы Латвии, непревзойденную смелость в отстаивании справедливости и непреклонную веру в Латвию, её народ и свободу — благодарственное письмо от премьер-министра получила в четверг, 17 июля, почти столетняя бывшая диссидентка Лидия Доронина-Ласмане. Благодарственное письмо и медаль ей лично вручила премьер-министр Эвика Силиня («Новое единство»), сообщает LSM.

Читать

«Стою, как будто облили кипятком»: мать и маленького ребенка разлучил водитель троллейбуса в Риге (1)

Важно 20:29

Важно 1 комментариев

В социальных сетях одна женщина поделилась страшным инцидентом, произошедшим в общественном транспорте Риги. У неё на глазах захлопнулись двери троллейбуса, и её пятилетний ребёнок остался внутри один.

В социальных сетях одна женщина поделилась страшным инцидентом, произошедшим в общественном транспорте Риги. У неё на глазах захлопнулись двери троллейбуса, и её пятилетний ребёнок остался внутри один.

Читать