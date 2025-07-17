«В настоящее время нет никаких планов по выводу Latvenergo, Latvijas Valsts meži или любого другого государственного акционерного общества на биржу. С этим мы согласны, потому что в противном случае “Объединенный список” непременно заблокировал бы такую инициативу в Сейме», — сказал Таварс.

Развитие рынка капитала в Латвии является необходимой и поощряемой мерой, однако каждое предприятие — потенциальный участник биржи — должно оцениваться индивидуально, учитывая как политические компромиссы, так и бизнес-планы предприятий. Так прокомментировал эту тему министр финансов Ашераденс.

Он признал, что до принятия решений об участии государственных предприятий на фондовом рынке еще предстоит пройти долгий путь, упомянув о возможности со временем дойти до участия телекоммуникационных компаний LMT и Tet на бирже.

«Как политик, я уважаю мнение коллег о том, что одно, второе или третье предприятие не может [котироваться на бирже]. Будем искать решения. На правительственном уровне мы потенциально видим объединение двух телекоммуникационных компаний, что может привести к их выходу на биржу. Но потенциально ближе всего к этому Rīgas ūdens, у которого блестящие показатели»,

— заявил министр финансов.

Рынок капитала в Латвии составляет около полумиллиарда евро, или примерно 1,4% от экономики страны. Для сравнения, в Польше этот показатель — около 30%. Ситуация на рынке капитала в Латвии плохая, поэтому важно наконец принять какие-то политические решения, сказал накануне на Латвийском радио в передаче Krustpunktā экономист Банка Латвии Андрис Страздс.

«Нам нужно увеличить объем рынка почти в десять раз, чтобы инвесторы мирового уровня начали видеть, что Латвия со своим фондовым рынком, предприятиями находится на карте. Это дает возможность дальнейшего роста частным предприятиям и стартапам, конечной стратегией которых может быть продажа акций, частичное котирование на бирже. Если нет инвесторов, у этих предприятий и через пять или семь лет не будет возможности провести первичное публичное размещение акций в Латвии», — отметил Страздс.

Министр финансов также назвал развитие рынка капитала одной из приоритетных задач в ближайшие годы.