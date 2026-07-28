Среди причин, которые побудили владельцев лесов восстанавливать лесные угодья, несколько факторов: повышение налога на недвижимость; понимание того, что лесная земля, так же как и сельскохозяйственные угодья, является производственным ресурсом, который необходимо использовать максимально эффективно; переход ранее вырубленных лесных территорий в руки владельцев, способных ими управлять.

Как и при создании новых лесов и формировании качественных лесных насаждений, важную роль в реализации лесохозяйственных мероприятий играет финансирование ЕС.

«Владельцам лесов была доступна и сейчас доступна поддержка ЕС для повышения ценности и продуктивности лесных насаждений», — рассказывает директор Центра консультационных услуг в лесном хозяйстве Раймонд Берманис.