По словам Юдина, в настоящее время в распоряжении правительства имеются как выводы прокуратуры, так и другая информация, раскрывающая обстоятельства произошедшего.

Юдин также отметил, что правительство смешивает два разных вопроса. По его словам, протест прокуратуры направлен на то, чтобы Кабинет министров новым решением признал незаконность ранее принятого решения. Вопрос о возмещении государству причиненного ущерба, считает депутат, является отдельной темой и не должен препятствовать отмене решения, если оно было принято с нарушением закона.

Как уже сообщалось, после нескольких месяцев проверки прокуратура пришла к выводу, что действия Кабинета министров, обязавшего АО Latvijas valsts meži (LVM) изменить порядок определения цен на древесину, были незаконными. Поэтому Генеральная прокуратура направила правительству протест с требованием отменить эти решения, сообщил телеканал TV3.