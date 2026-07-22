По его мнению, тот факт, что сделки уже завершены, а средства уже перечислены, не может служить основанием для сохранения в силе прежнего решения. Юдин считает, что отказ правительства выполнить протест прокуратуры не является ни законным, ни обоснованным.
Политик также не согласился с заявлением премьер-министра Андриса Кулбергса о том, что Кабинет министров не может исполнить требование прокуратуры. Он напомнил, что в ходе проверки прокуратура пришла к выводу: решения правительства о предоставлении поддержки предприятиям деревообрабатывающей отрасли были приняты на основании недостоверной и вводящей в заблуждение информации. Именно это стало основанием для возбуждения уголовного процесса в отношении десяти человек.
По словам Юдина, в настоящее время в распоряжении правительства имеются как выводы прокуратуры, так и другая информация, раскрывающая обстоятельства произошедшего.
Юдин также отметил, что правительство смешивает два разных вопроса. По его словам, протест прокуратуры направлен на то, чтобы Кабинет министров новым решением признал незаконность ранее принятого решения. Вопрос о возмещении государству причиненного ущерба, считает депутат, является отдельной темой и не должен препятствовать отмене решения, если оно было принято с нарушением закона.
Как уже сообщалось, после нескольких месяцев проверки прокуратура пришла к выводу, что действия Кабинета министров, обязавшего АО Latvijas valsts meži (LVM) изменить порядок определения цен на древесину, были незаконными. Поэтому Генеральная прокуратура направила правительству протест с требованием отменить эти решения, сообщил телеканал TV3.
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