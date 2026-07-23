«Помните 2022 год, когда в срочном порядке были приняты поправки к правилам рубки и Кабинет министров разрешил вырубать более молодые деревья, мотивируя это необходимостью увеличить производство щепы для внутреннего потребления? Тогда большая часть произведённой энергетической древесины отправилась за границу.
И вот теперь происходит то же самое, потому что свободный рынок есть свободный рынок. Те, кто отапливает дома гранулами, прекрасно знают, что цены на них сейчас очень высокие, а самих гранул часто просто нет в наличии — весь объём уходит на огромный польский рынок.
Противоречие наблюдается и в заявлениях LVM, которые постоянно хвастаются ростом площади латвийских лесов и расширением хозяйственных лесов. При этом умалчивают, что леса вырубаются быстрее, чем успевают восстанавливаться, и из-за сплошных вырубок наши леса из поглотителей CO₂ превратились в его источник.
Желание LVM бороться с охраной природы говорит только об одном: есть лесопромышленные предприятия, которым нужно поддерживать или наращивать производственные мощности, есть компании, которым нужно продолжать выплачивать кредиты за технику. Именно поэтому они и взялись за охраняемые территории.
Усложнение создания микрозаповедников — это лишь один из шагов в войне LVM против латвийской природы. И это заявление, безусловно, предвещает кампанию за новые правила лесопользования, а затем и за закон. Действующее правительство и Министерство земледелия под руководством ZZS явно не заинтересованы в поиске реального баланса между экономическими интересами, сохранением биоразнообразия и благополучием общества.
Кстати, эта кампания LVM финансируется за счёт денег, полученных от вырубки и продажи наших общих лесов — денег, которым наверняка нашлось бы гораздо более полезное применение на нужды общества», — считает Буране.
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