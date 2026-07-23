И вот теперь происходит то же самое, потому что свободный рынок есть свободный рынок. Те, кто отапливает дома гранулами, прекрасно знают, что цены на них сейчас очень высокие, а самих гранул часто просто нет в наличии — весь объём уходит на огромный польский рынок.

Противоречие наблюдается и в заявлениях LVM, которые постоянно хвастаются ростом площади латвийских лесов и расширением хозяйственных лесов. При этом умалчивают, что леса вырубаются быстрее, чем успевают восстанавливаться, и из-за сплошных вырубок наши леса из поглотителей CO₂ превратились в его источник.