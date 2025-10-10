Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Нобелевская премия мира досталась не Трампу

© Deutsche Welle 10 октября, 2025 14:19

Мир 0 комментариев

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год стала венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо. Об этом решении сообщил в пятницу, 10 октября, Нобелевский комитет в Осло. Мачадо удостоилась награды за "неустанную работу" в защиту демократических прав народа Венесуэлы, заявил председатель норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес.

Комитет отметил ее вклад в борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии. "Демократия зависит от людей, которые осмеливаются выступить вперед, несмотря на серьезный риск", - сказал глава комитета.

Одна из знаковых фигур в протестах против Мадуро

Мария Корина Мачадо - одна из знаковых фигур в венесуэльских протестах против правительства Николаса Мадуро. В 2024 году она активно выступала против официально объявленной в стране победы Мадуро на выборах. Вместе с кандидатом от оппозиции Эдмундо Гонсалесом Уррутиа, который заменил Мачадо в избирательном бюллетене после того, как ей запретили участвовать в выборах, оппозиционный лидер была вынуждена скрываться.

Эксперты неоднократно высказывали опасения, говоря о ее безопасности. В Нобелевском комитете не ответили, сможет ли она посетить церемонию вручения премии, которая пройдет в Осло 10 декабря.

На премию были номинированы 338 кандидатов

Медаль Нобелевской премии мираМедаль Нобелевской премии мира
Нобелевскую премию мира (на снимке - медаль к этой премии) присуждают в Осло, все остальные - в СтокгольмеФото: picture-alliance/dpa/Scanpix Norway/B. Roald
В этом году на премию было номинировано в общей сложности 338 кандидатов, из них - 244 физлица и 94 организации. В прошлом году были зарегистрированы 286 кандидатов, из них - 197 физлиц и 89 организаций. Наибольшее число кандидатов было зарегистрировано в 2016 году - 376.

Ранее президент США Дональд Трамп несколько раз утверждал, что "достоин премии", что "завершил семь войн" и что невручение станет "оскорблением для США".

Лауреаты Нобелевской премии мира 2024, 2023 и 2022 годов

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год стала ассоциация Nihon Hidankyo - Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, борющаяся за ядерное разоружение. В 2023 году Нобелевская премия мира была присуждена правозащитнице из Ирана Наргес Мохаммади за "борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех". В 2022 году эта награда ушла правозащитникам из России, Беларуси и Украины: российскому правозащитному обществу "Мемориал", украинской общественной организации Центр гражданских свобод и основателю белорусского правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому.

Одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году стал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Вместе с ним премию вручили филиппинской журналистке Марии Рессе. Муратов и Ресса представляли всех журналистов, борющихся за этот идеал "в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", отмечал комитет. Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До него ее вручали физику и правозащитнику Андрею Сахарову и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Нобелевские премии вручают с 1901 года

Пять различных Нобелевских премий (по физиологии и медицине, физике, химии, литературе и премия мира) были учреждены по завещанию изобретателя динамита Альфреда Нобеля, их вручают с 1901 года. С 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Нобеля, ее неофициально тоже называют Нобелевской премией по экономике. Нобелевскую премию мира присуждают в столице Норвегии Осло, все остальные - в шведской столице Стокгольме.

Нобелевская премия мира

Премию мира, согласно завещанию Нобеля, присуждают "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

Впервые Нобелевская премия мира была вручена в 1901 году. Ее лауреатами стали основатель Международного Комитета Красного Креста швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан и основатель пацифистской организации "Лига мира и свободы" французский политический деятель Фредерик Пасси.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:10 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 2 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать
Загрузка

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать