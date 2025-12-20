В пятницу в Риге при пожаре погиб человек

В 11:14 пожарные получили вызов в двухэтажный жилой дом, где горела комната на первом этаже площадью 30 кв.м. В процессе тушения было найдено тело погибшего. Пожар ликвидирован в 15:07.

Примерно в это же время в другом месте в столице, на ул. Руденс, в подъезде девятиэтажного жилого дома обнаружилось задымление. Пожарные констатировали, что в одной из квартир горят бытовые предметы. Из задымлённой квартиры спасли и передали медикам двух человек, один из жильцов пострадал. Работы по тушению пожара завершились в 12:03.

Около 16:00 пожарные выехали на ул. Екаба в Екабпилсе, где горели отходы в одноэтажном заброшенном здании. Ещё до прибытия сотрудников ГПСС из здания эвакуировался один человек. Работа на месте происшествия закончилась в 16:12.

В 18:50 был принят вызов в связи с тем, что в Добеле в реке Берзе находится человек. Пожарные доставили его на берег и передали в распоряжение медиков.

За прошедшие сутки в ГПСС поступило 45 вызовов - 8 на пожары, 21 на спасательные работы и 16 ложных вызовов.