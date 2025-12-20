Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В пятницу в Риге при пожаре погиб человек

20 декабря, 2025 14:14

LETA

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 11:14 пожарные получили вызов в двухэтажный жилой дом, где горела комната на первом этаже площадью 30 кв.м. В процессе тушения было найдено тело погибшего. Пожар ликвидирован в 15:07.

Примерно в это же время в другом месте в столице, на ул. Руденс, в подъезде девятиэтажного жилого дома обнаружилось задымление. Пожарные констатировали, что в одной из квартир горят бытовые предметы. Из задымлённой квартиры спасли и передали медикам двух человек, один из жильцов пострадал. Работы по тушению пожара завершились в 12:03.

Около 16:00 пожарные выехали на ул. Екаба в Екабпилсе, где горели отходы в одноэтажном заброшенном здании. Ещё до прибытия сотрудников ГПСС из здания эвакуировался один человек. Работа на месте происшествия закончилась в 16:12.

В 18:50 был принят вызов в связи с тем, что в Добеле в реке Берзе находится человек. Пожарные доставили его на берег и передали в распоряжение медиков.

За прошедшие сутки в ГПСС поступило 45 вызовов - 8 на пожары, 21 на спасательные работы и 16 ложных вызовов.

«Очень прогрессивно!» Мэр Риги в соцсети попал под огонь критики; за что?
«Очень прогрессивно!» Мэр Риги в соцсети попал под огонь критики; за что?

Аугулис: государству пора завязывать с авиабизнесом
Аугулис: государству пора завязывать с авиабизнесом

Идёт сбор подписей за ликвидацию сиротских судов
Идёт сбор подписей за ликвидацию сиротских судов

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

После публикации новых данных Eurostat в Латвии вспыхнул скандал. Страна оказалась на последнем месте в ЕС по показателю AIC — фактического индивидуального потребления.

За перевозку нелегальных мигрантов — пять лет тюрьмы; приговор Латгальского районного суда

Латгальский районный суд приговорил мужчину, чьё имя не называется, к пяти лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

«Страны Балтии — под оккупацию»: Буданов призвал Европу быть готовой к войне с Россией в 2027 году

Об этом глава Главного управления разведки (ГУР) Украины сказал в интервью украинскому изданию Lb.ua.

Куда пропал биоконтейнер? Жители Риги в недоумении

Жителей столицы уже давно пытаются приучить вести более "зелёный" образ жизни. Для этого, помимо прочего, была введена отдельная сортировка биоотходов, но вот на практике оказалось, что это доставляет больше неудобств, чем приносит облегчения. 

Дело Эпштейна: Минюст США начал публикацию материалов

Министерство юстиции США опубликовало новые фотографии и документы по делу Джеффри Эпштейна. Как сообщается, на некоторых снимках изображен бывший президент США Билл Клинтон. Законодатели требуют обнародовать материалы в полном объеме и без цензуры.

Лондон отказался использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Великобритания вслед за ЕС отказалась конфисковывать замороженные в стране активы РФ. Так, Украине хотели передать 8 млрд фунтов. Это намерение поддерживал премьер-министр Стармер, но против выступали британские банки.

