Никаких соцсетей до 15 лет: Латвия собирается оградить детей от интернета

С учетом опыта Австралии и ряда других стран обществу необходимо более ответственно подходить к вопросу присутствия детей в цифровой среде и обсудить меры, которые позволили бы ограничить бесконтрольное пользование интернетом детьми младше 15 лет. Об этом, передав позицию министра здравоохранения Хосама Абу Мери, сообщила его советник Илона Оша.

По мнению министра, ухудшение психического здоровья детей в Европе требует согласованных действий на разных уровнях и в разных сферах. На недавней неформальной встрече министров здравоохранения стран ЕС Латвия вместе с другими государствами подчеркнула, что нарастающие проблемы психического благополучия детей и молодежи невозможно решить отдельными, разрозненными мерами.

Во время визита на Кипр министр также обратил внимание на особую уязвимость детей перед дезинформацией и манипулятивным контентом в интернете. По его словам, это еще раз подтверждает необходимость формирования более безопасной цифровой среды.

Как сообщалось, результаты международных исследований все чаще показывают устойчивую связь между активным использованием социальных сетей в раннем подростковом возрасте и повышенной вероятностью депрессии, тревожности и проблем со сном.

Похожие инициативы в настоящее время обсуждаются и в ряде других стран Европейского союза.