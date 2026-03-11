Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Никаких соцсетей до 15 лет: Латвия собирается оградить детей от интернета

© LETA 11 марта, 2026 12:09

0 комментариев

Все больше исследований указывает на то, что слишком раннее и активное использование цифровых технологий детьми может негативно отражаться на их психическом состоянии. В связи с этим Латвия рассматривает возможность присоединиться к государствам, которые готовы пересмотреть правила доступа несовершеннолетних к интернету до достижения 15-летнего возраста.

С учетом опыта Австралии и ряда других стран обществу необходимо более ответственно подходить к вопросу присутствия детей в цифровой среде и обсудить меры, которые позволили бы ограничить бесконтрольное пользование интернетом детьми младше 15 лет. Об этом, передав позицию министра здравоохранения Хосама Абу Мери, сообщила его советник Илона Оша.

По мнению министра, ухудшение психического здоровья детей в Европе требует согласованных действий на разных уровнях и в разных сферах. На недавней неформальной встрече министров здравоохранения стран ЕС Латвия вместе с другими государствами подчеркнула, что нарастающие проблемы психического благополучия детей и молодежи невозможно решить отдельными, разрозненными мерами.

Во время визита на Кипр министр также обратил внимание на особую уязвимость детей перед дезинформацией и манипулятивным контентом в интернете. По его словам, это еще раз подтверждает необходимость формирования более безопасной цифровой среды.

Как сообщалось, результаты международных исследований все чаще показывают устойчивую связь между активным использованием социальных сетей в раннем подростковом возрасте и повышенной вероятностью депрессии, тревожности и проблем со сном.

Похожие инициативы в настоящее время обсуждаются и в ряде других стран Европейского союза.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Читать