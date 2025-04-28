Никаких костров! В Латвии начинается пожароопасный период в лесах

В пожароопасный период в лесу установлены различные запреты и ограничения, за несоблюдение которых может быть применена административная, гражданско-правовая и также уголовная ответственность.

Для сокращения риска возникновения лесного пожара всем жителям во время пребывания в лесах и на болотах в пожароопасный период запрещается бросать горящие или тлеющие спички, окурки или другие предметы, разводить костры, за исключением особо оборудованных мест, не допускающих распространения огня за пределы конкретного места. Также запрещено оставлять без присмотра костры, сжигать мусор, ездить на механических транспортных средствах по лесу и болоту за пределами дорог или осуществлять любую другую деятельность, которая может привести к пожару.

Кроме того, без согласования с ближайшим лесничеством запрещено проводить любое сжигание, которое вызывает дым, так как это может ввести в заблуждение дежурных по вышкам наблюдения за огнем.

В пожароопасный период сжигать остатки вырубки на лесосеке разрешается только с письменного разрешения лесничего ГСЛ.

В то же время владельцам леса необходимо позаботиться о том, чтобы лесные дороги и просеки были освобождены от поваленных деревьев и кустарников, чтобы в случае необходимости могли свободно проехать пожарные автомобили.

После ликвидации лесного пожара осуществлять надзор за местом лесного пожара обязан собственник.

В службе сообщили, что в этом году зарегистрировано уже 95 лесных пожаров на общей площади 42 гектара, в том числе на площади 10,6 гектара горели молодняки.