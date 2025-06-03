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Нет признаков того, что Россия или Белоруссия могут напасть на страны НАТО: Литва

Редакция PRESS 3 июня, 2025 13:44

Мир 0 комментариев

Председатель комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы Гедримас Еглинскас говорит, что не видит никаких признаков того, что Россия или Беларусь в настоящее время могут напасть на страны НАТО.

Он заявил это после того, как Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе в понедельник призвал лидеров Бухарестской девятки и Северных стран обратиться в разведку за информацией о планах Беларуси во время учений "Запад", которые пройдут этой осенью.

"Наша разведка прекрасно видит, что происходит в Беларуси, разведка стран НАТО видит, что происходит в Беларуси, и в настоящее время нет никаких признаков того, что Россия или, тем более, Беларусь могли бы, были бы в силах предпринять конвенциональную атаку на страны НАТО", - сказал политик журналистам во вторник.

Как сообщалось, в сентябре Россия и Беларусь намерены провести учения "Запад", которые проводятся каждые два года с 2009 года. Эти учения, которые не состоялись в 2023 году, всегда вызывают беспокойство у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, из-за риска непреднамеренных инцидентов.

Еглинскас связывает заявление президента Украины со свойственным Зеленскому стилем убеждения.

"Здесь мы видим такой довольно характерный стиль президента Зеленского - он постоянно делает намеки на то, что НАТО должно быть более подготовленным, что Россия, Беларусь могут вскоре напасть и на вас. Мы должны быть бдительными, мы должны понимать контекст, в котором говорит сам президент Зеленский", - отметил председатель КНБО.

Его поддержал заместитель председателя КНБО, бывший министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, который отметил, что Зеленский, страна которого ранее подвергалась атакам со стороны Беларуси, находится в состоянии войны и "видит все нестандартно".

"Мы тоже относимся к этому очень серьезно, но на данный момент нет данных разведки с четкими показателями, а западная, натовская разведка действительно самая сильная разведка в мире, что есть что-то нетрадиционное, нестандартное, что-то, чего мы не можем контролировать", - сказал Касчюнас.

Минск на прошлой неделе заявил, что сократит масштабы запланированных на сентябрь с Россией совместных учений "Запад", уменьшив численность участвующих войск и отодвинув их дальше от западных границ. По словам министра обороны этой страны, это делается для того, чтобы показать партнерам "действительно миролюбивую позицию Республики Беларусь".

По словам Еглинскаса, хотя и заявлен меньший масштаб, учения, как обычно, будут отрабатываться по сценариям столкновения с НАТО.

"Сценарии, которые разыгрываются, по которым проводятся учения, понятны - всегда задействовано НАТО, нападение на альянс, столкновение с его войсками и так далее. Это не меняет намерений ни Беларуси, ни России проводить какие-либо наступательные или, как они это видят, оборонительные действия против НАТО", - отметил Еглинскас.

В 2021 году в учениях приняли участие около 200 тыс. военнослужащих из России, Беларуси и других стран. В 2022 году Беларусь и Россия провели масштабные совместные военные учения "Союзная решимость", которые начались за две недели до вторжения России в Украину.

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