Нерегулярные запретили, а что с регулярными рейсами в Россию и Белоруссию?

Редакция PRESS 10 октября, 2025 16:09

Бизнес 0 комментариев

Правительством принято решение временно, сроком на один год, с 1 ноября запретить международные нерегулярные (т.н. экскурсионные) пассажирские перевозки автобусами через границу Латвии с Беларусью и Россией. Министр сообщения допускает, что будут ограничены и регулярные пассажирские перевозки в этих направлениях. Пока же такая возможность сохраняется. Подробности в материале Юлии Петрик для программы «Домская площадь». 
Министерство сообщения изложило свои соображения Латвийскому радио 4, пишет LSM+.

«В связи с сегодняшней геополитической ситуацией и призывом правительства воздержаться от поездок в Беларусь и Россию констатировано увеличение потока нерегулярных организованных автобусных перевозок, а также появление заторов на приграничных дорогах. В этой ситуации возникают дополнительные риски безопасности, в том числе нелегальной миграции, а также угрозы разведки со стороны иностранных спецслужб и риски вербовки граждан. Поэтому было необходимо ввести ограничения на пересечение границы нерегулярными пассажирскими перевозчиками».

Министерство при этом отмечает, что пока остаются минимальные и регулируемые возможности пересечения границы Латвии с Россией и Беларусью. Это регулярные автобусные рейсы, при которых пассажир при покупке билета заранее указывает данные о себе, а перевозчик обязан проверить наличие действующего проездного документа.

Как рассказал глава компании Norma-A Андрис Подгорный, местные латвийские компании практически не выполняют туристические рейсы в Беларусь и Россию, в большинстве своем это автобусы из других стран. Например, для жителей Беларуси это возможность попасть в Польшу и обратно:

«Да, через Латвию путь у них получается длиннее, приходится делать крюк, но зато им не надо много часов стоять на границе Беларуси и Польши». 

В одном из своих недавних интервью министр сообщения Атис Швинка допустил возможность отмены и регулярных автобусных рейсов — компаниям просто не будут продлевать разрешения на регулярные пассажирские перевозки в Россию. Якобы Автотранспортной дирекции уже поручено подготовить соответствующее правовое обоснование.

Руководитель парламентской Комиссии по внутренней безопасности Эдвин Шноре считает такие ограничения правильными с точки зрения национальной безопасности. По словам же главы компании Norma-A Андриса Подгорного, тут возникает масса чисто юридических вопросов: 

«Насколько юридически корректным будет такое решение министерства — большой вопрос. Есть межправительственные соглашения, и тогда, по идее, надо запрещать любые другие перевозки». 

На сегодняшний день из Латвии в Россию существуют четыре автобусных маршрута, а в Беларусь — три. Их обслуживают компании SIA Vissa, SIA Norma-A (бренд Ecolines) и SIA Latlines. 

С осени Рига ужесточила проверку граждан стран, не входящих в ЕС и НАТО, в том числе и граждан России. Отправляясь в Латвию, они должны предварительно заполнить анкету с данными о себе и своей поездке. Для повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей автотранспорта на восточной границе Латвии с 15 октября пересекать латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границу можно будет только после предварительной регистрации в Системе резервирования электронной очереди (ERRS).

