Неопознанный беспилотник нарушил воздушное пространство Эстонии

"Данные радара ВВС показали во второй половине дня возможное нарушение воздушного пространства на юго-востоке Эстонии. Вероятно, речь идет об объекте небольшого размера, но мы не можем это окончательно подтвердить", - сказал Каю.

По его словам, неизвестно, был ли это преднамеренный или случайный инцидент, также нет точной информации о самом объекте. "Что мы можем сказать, так это то, что речь не шла о крупном ударном беспилотнике. Я не буду строить догадки о типе беспилотника. Это мог быть, например, и беспилотник контрабандистов", - добавил он.

По данным радара, неопознанный объект находился в воздушном пространстве Эстонии около 18 минут. Он углубился на несколько километров за границу, после чего продолжил движение в приграничной зоне.

Каю подчеркнул, что этот инцидент не меняет текущую оценку уровня угрозы для Эстонии. "Мы анализируем ситуацию, обсуждаем ее с нашими союзниками и партнерами. Мы пересмотрим свои процедуры и после этого дадим оценку случившемуся", - отметил он.