Не соответствуют стандартам Евросоюза? А зачем тогда продаёте? У Яниса вопрос к яйцам из Украины (3)

Neatkarīgā Rīta Avīze 9 апреля, 2026 16:22

Выбор редакции

Янис заметил в магазине «Lidl» яйца по выгодной цене. Поскольку он обращает внимание на условия содержания кур, он посмотрел на упаковку, и прочитанное его удивило, сообщает «Bez tabu».

«На куриных яйцах из Украины, которые можно купить в магазине «Lidl», указано, что условия содержания кур не соответствуют стандартам Европейского Союза. Правильно ли продавать такие яйца?» — спрашивает Янис.

Янис положил яйца обратно на полку, однако другие встреченные жители признают, что на эту информацию вообще не обращают внимания! Такая надпись может быть видна и на других продуктах питания, ввезенных из третьих стран — Служба по контролю за качеством пищевых продуктов и ветеринарии не проводит проверки, поэтому сказать, каков же метод содержания этих кур, не может, но указывает, что яйца, продаваемые в магазинах, безопасны для употребления в пищу.

Связавшись с дистрибьютором яиц, удалось прояснить вопрос о методе содержания кур. Эдгар Лесниекс, коммерческий директор SIA «OVOSTAR EUROPE» пояснил: 

«Сообщаем, что куры-несушки, от которых получены упомянутые яйца, содержатся в полном соответствии со всеми требованиями нормативных актов Европейского Союза в отношении содержания кур-несушек в клетках. В связи с формальными нормативными нюансами ЕС на яйцах украинского происхождения не разрешается указывать метод содержания кур-несушек на самой скорлупе яйца или на упаковке. Продукты питания, в том числе яйца, в Европейский Союз могут импортировать только предприятия, получившие соответствующие разрешения на импорт в ЕС и подтверждающие строгое соблюдение стандартов ЕС в области безопасности и качества пищевых продуктов — производитель яиц «Yasensvit» выполнил эти требования."

Комментарии (3)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

