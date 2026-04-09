«На куриных яйцах из Украины, которые можно купить в магазине «Lidl», указано, что условия содержания кур не соответствуют стандартам Европейского Союза. Правильно ли продавать такие яйца?» — спрашивает Янис.

Янис положил яйца обратно на полку, однако другие встреченные жители признают, что на эту информацию вообще не обращают внимания! Такая надпись может быть видна и на других продуктах питания, ввезенных из третьих стран — Служба по контролю за качеством пищевых продуктов и ветеринарии не проводит проверки, поэтому сказать, каков же метод содержания этих кур, не может, но указывает, что яйца, продаваемые в магазинах, безопасны для употребления в пищу.

Связавшись с дистрибьютором яиц, удалось прояснить вопрос о методе содержания кур. Эдгар Лесниекс, коммерческий директор SIA «OVOSTAR EUROPE» пояснил:

«Сообщаем, что куры-несушки, от которых получены упомянутые яйца, содержатся в полном соответствии со всеми требованиями нормативных актов Европейского Союза в отношении содержания кур-несушек в клетках. В связи с формальными нормативными нюансами ЕС на яйцах украинского происхождения не разрешается указывать метод содержания кур-несушек на самой скорлупе яйца или на упаковке. Продукты питания, в том числе яйца, в Европейский Союз могут импортировать только предприятия, получившие соответствующие разрешения на импорт в ЕС и подтверждающие строгое соблюдение стандартов ЕС в области безопасности и качества пищевых продуктов — производитель яиц «Yasensvit» выполнил эти требования."